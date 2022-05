Mr. Peet sorprendió a todos la noche de este miércoles al anunciar que Said Palao quedaba “suspendido hasta nuevo aviso” de “Esto es Guerra” debido a que no estaba compitiendo porque estaba lesionado, ya que en la edición anterior del programa se había doblado el tobillo y lo tenía hinchado.

Todo ocurrió mientras los todos integrantes del reality estaban jugando el “Michi Tic Tac Toe”, cuando Johanna San Miguel preguntó: “¿Por qué no están jugando todos los combatiente? Chicos Said (Palao), Rosángela (Espinoza) ¿van a jugar o no van a jugar?”.

Inmediatamente, el novio de Alejandra Baigorria cogió el micrófono y le respondió: “Johannita, así como Facundo no puede jugar y no está el día de hoy (...) Pero me hubieran dicho y me hubiera quedado en mi casa... Ayer pisé un roquita y se me dobló el tobillo y lo tengo como una papa”.

“Yo sé, pero cuando vienen acá, para el equipo contario, confunde que estén aquí y no jueguen”, agregó la recordada ‘Queca’, ante lo que la popular ‘Chica selfie’ argumentó: “Yo no entiendo que está pasando, porque no es la primera vez que viene integrantes y no juegan; avisan que no pueden que tienen una lesión y no pasa nada”.

“Yo le voy a hacer caso a producción y el día de mañana no voy a venir”, expresó Palao; sin embargo, no esperó que Mr. Peet le diga: “No vas a competir ni dentro ni fuera del programa... !Said queda suspendido hasta nuevo aviso!... Vaya a descansar”.

Rafael Cardozo salió en defensa del competidor de su equipo y trató de disculparlo; pero el locutor en off del programa defendió la decisión: “Las personas lesionadas tienen que quedarse en su casa para recuperarse. Aquí se viene a competir... Debe descansar en su hogar”.

Suspenden a Said Palao en 'Esto es guerra'

VIDEO RECOMENDADO

“EEG”: Patricio Parodi le dio tremendo empujón a Luciana Fuster EN VIVO

Patricio Parodi golpea de casualidad a Luciana Fuster.