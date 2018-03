Samahara Lobatón rompe en llanto EN VIVO al recibir llamada de su mamá tras pelea con Maylin [VIDEO]

¡No se contuvo! La integrante de Combate, Samahara Lobatón , vivió una intensa noche hoy en el reality. La joven tenía que bailar junto a la bailarina Mailyn Otero, sin embargo, sintió mucha presión al momento de practicar la coreografía.



En el programa pasaron imágenes de los ensayos que realizó Samahara Lobatón. La joven de 16 años no podía seguir el ritmo de una figura experimentada de baile como es Mailyn Otero, quien fue la ganadora en el anterior concurso de baile realizado en el reality,



Samahara Lobatón indicó que Maylyn Otero le exigió mucho y también recordó que ella solo tenía 16 años. Por su lado, la cubana expresó que a ella le han exigido desde niña y que está acostumbrada a ese tipo de presión.



Los nervios de Samahara Lobatón estuvieron a flor de piel cuando su madre llamó para consolarla. La adolescente de 16 años no aguantó más y rompió en llanto, sus hermanas, quienes estaban presentes en el set, corrieron a abrazarla.



Melissa Klug le pidió a su hija que no llore, que sea fuerte como ella. "Tú me pediste estar ahí, es díficil, pero tienes que aprender", le dijo la empresaria a su hija, la adolescente fue consolada por la mayoría de integrantes del reality.

