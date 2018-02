¿Samahara Lobatón está de acuerdo con reconciliación entre su mamá Melissa Klug e Ítalo Valcárcel?

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, felicitó que su mamá haya retomado su relación con Ítalo Valcárcel. Además, evitó referirse al gesto burlón que hizo Diego Chávarri al respecto.

“Qué bueno que hayan retomado su relación. Me alegra un montón. Yo a Ítalo Valcárcel lo quiero mucho. Si las cosas van bien entre los dos, es una gran felicidad para mí. Les deseo lo mejor. Que duren para siempre”, expresó Samahara Lobatón Klug.

Sobre el gesto de ‘cuernos’ que hizo Diego Chávarri al enterarse que Melissa Klug e Ítalo Valcárcel habían vuelto, la joven ‘combatiente’ no quiso opinar.

“Con él no me meto. No opino, no hablo porque me cae súper bien... Cada quien con su tema”, puntualizó Samahara Lobatón Klug. (J.V.)

