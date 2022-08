La modelo y ‘Miss Grand Perú 2021′, Samantha Batallanos conversó con Trome y confirmó que recibió la invitación para ir a un evento privado del cantante Maluma, además, aprovechó para marcar distancia con Paula Manzanal y resaltó que no es ‘ninguna embajadora’.

Samantha, tengo entendido que vas a regresar a Perú... ¿Después de cuánto tiempo?

No llevo la cuenta porque he estado por diferentes lugares del mundo, pero creo que son casi 3 meses de no ir a Perú.

¿Es verdad que Paula Manzanal te invitó para ir a un evento privado de Maluma?

No sé cómo se filtró esa información, pero no asistí porque tenía otro compromiso. Aunque me hubiera encantado tener tiempo para Maluma (risas).

¿La invitación la recibiste por parte de Paula?

Por amigas en común.

¿Eres amiga de Paula?

No somos amigas, pero tampoco tengo nada en contra de ella, a pesar que tuvo un comentario negativo hacia mi persona. Dejó mucho que desear el hecho de cómo se expresó de mi persona, hubo un roce, pero nada más.

¿Rechazaste la invitación al evento por el roce que tuviste con Paula?

Claro. Una tiene que estar donde se sienta cómoda.

¿Es verdad que Paula fue la organizadora del ‘privadito’?

No era una fiesta, era su concierto (de Maluma) que se realizó hace tres semanas en una discoteca de Ibiza, donde van todos los artistas más famosos.

¿Te molesta que te comparen con Paula o digan que eres la nueva ‘embajadora’?

No me define lo que digan las personas, todos tienen diferentes tipos de opinión y perspectiva. Yo sé que no soy ninguna embajadora ni estoy en competencia con nadie.

¿Serías amiga de Paula?

Es algo que lo veo muy lejano porque me considero una mujer sincera, transparente y tal cual. No me gustaron sus comentarios negativos e irónicos, porque si no conoces a una persona... ¿Para qué vas a hablar?

Por cierto, se te vio con el millonario estadounidense, Dan Bilzerian... ¿Son amigos o te está cortejando?

Hay una amistad porque hemos trabajado juntos, pero tampoco es que seamos amigos cercanos o íntimos. Tengo un agradecimiento especial porque contó conmigo entre tantas mujeres bellas que existe, hicimos videos de alta producción y contenido para redes sociales, porque él es el rey de las redes.

¿Cómo está tu corazón?

Eso lo dejaré en intriga, pronto estaré por Perú y tengo muchas novedades que contarles.

