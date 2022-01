Luciana Fuster estuvo en el estreno de ‘Esto es Habacilar’ y se presentó como la nueva modelo del programa, junto con Paloma Fiuza, Solana Costa, Korina Rivadeneira y Angie Arizaga, además de las clásicas Thalía Estabridis y Tracy Freunt.

La también ‘influencer’ estuvo emocionada por ser parte de este nuevo formato y se atrevió a brindar detalles de su relación con el Pato. Fue la propia Johanna San Miguel quien la puso en aprietos preguntándole sobre su situación sentimental. “¿Estás o no estás con Patricio Parodi? Ayer fueron a comer juntos”, le consultó la conductora.

Sorprendida, Luciana Fuster señaló que “acá no hay nada que me salve, no hay campanas, nada”. Sin embargo, añadió que “me pones en aprietos. Tenemos buen rato para hablar de eso”.

Ante la insistencia de los conductores, la modelo atinó a responder que “lo que se ve, no se pregunta”, confirmando así su saliditas con el guerrero.

Como era de esperar, Samu criticó el ingreso de Luciana Fuster a ‘Esto es Habacilar’. “Ya están presentando a la amiga que no le debe nada a nadie, ni al público... claro... la que está por su talento. Ahí está Lucianita, ella misma es, ustedes no son nadie. Talentosísima ella, muy carismática”, dijo antes de escucharla hablar de su relación con el Pato, la misma que no se animó a confirmar.

“Ay no, felizmente no le gusta el morbo, ay ‘lo que se ve no se pregunta’, el show de la formalización, esas cosas están pauteadas, mira pues, a la que no le gusta eso y el primer programa ya está vendiendo la oficialización”, comentó Samuel Suárez sobre sus declaraciones sobre el Pato.

Samuel Suárez criticó el ingreso de Luciana Fuster a Habacilar como modelo. Resaltó que quiso vender su ‘oficialización’ con Patricio Parodi en el estreno.

