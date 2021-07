Santi Lesmes se ratificó en sus comentarios y señaló que la participante Carla Rueda se estaría victimizando, luego que la voleibolista asegure que el español no solo la criticó por su reciente gala en ‘Reinas del show’, sino también le faltó el respeto al decirle que ‘lo único que tiene de Chincha es el DNI’.

A su vez, el español aprovechó para referirse sobre las declaraciones que dio el conductor Jaime ‘Choca’ Mandros sobre su polémico comentario sobre Carla Rueda. “Con todo el respeto a los jurados, llevo muchos años produciendo televisión y la verdad que no tienes que ser hiriente, pero no hablo de las palabras sino de la forma cómo le dices a cada uno de los competidores, tal como: ‘Solo tienes de Chincha el DNI’, no pues. Eso te bajonea porque yo he estado en esta pista, yo sé lo que significa de lo que te digan ahí, puedes dar tu crítica, son profesionales para decirlo pero hay formas... ¿no?”, manifestó Mandros en el programa ‘América hoy’.

Santi, ‘Choca’ Mandros dijo que no podías ser hiriente con tus comentarios hacía Carla... ¿Te mantienes en tu posición o has hecho un mea culpa?

Me ratifico en los comentarios que hice (en ‘Reinas del show’) porque han sido con un toque irónico y sarcástico, absolutamente nada más. Si alguien no lo ve así y aprovecha para victimizarse... ese ya no es mi problema. Mi comentario no era sobre la participante (Carla), sino por su desempeño del baile. Si a mí me ponen en una gala a bailar flamenco porque todo el mundo piensa que en España se baila flamenco y el jurado me dijera que de español solo tengo el pasaporte... entendería que el comentario es irónico y lo que quiere decir que no sé bailar flamenco, pero no me lo tomaría como una ofensa a mi nacionalidad ni al país donde nací ni nada.

¿Consideras que Carla se está victimizando?

Pienso que hay un refrán que dice: ‘No hay palabra mal dicha sino mal interpretada’. El tema de Carla es que no le salieron las cosas como ella quería, es muy competitiva, tenía un montón de sentimientos encontrados en su cabeza, estaba caliente, no supo entender ni procesar mi comentario y se lo tomó de manera defensiva. Si se está victimizando no me molesta, me apena porque es una chica muy inteligente y pensé que sabía leer entre líneas. (L.Gamarra)





