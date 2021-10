El jurado de ‘Reinas del show’, Santi Lesmes se pronunció sobre las recientes declaraciones de Vania Bludau y también resaltó que la pareja de Mario Irivarren no está dando su 100% en la competencia del reality, tal es así que este sábado podría quedar eliminada tras quedar sentenciada junto a Brenda Carvalho.

Santi, parece que a Vania no le gustaron tus comentarios sobre su participación del día sábado pues dijo que no te iba a contestar porque no trabaja en tu circo... ¿Te pareció una falta de respeto su respuesta?

Bueno, estoy de acuerdo con ella (Bludau) en el aspecto de que no va ser parte de mi circo, pero por el nivel que ha demostrado en la pista. Ni de mi circo de ninguno porque no creo que haya un circo en este país que quiera ofrecerle trabajo como artista o bailarina, sobre todo viendo el desempeño que lleva en la pista.

¿Crees que está teniendo una actitud soberbia?

Cuando veo los ojos de las participantes, veo que lo quieren dar todo para llevarse esa corona, a todas las veo así menos a Vania.

¿Consideras que no le está poniendo el 100% a su participación en el reality?

Esa es la sensación que tenemos todos los miembros del jurado en ‘Reinas del show’. Lo que tiene que conseguir es trasmitir y llegar al jurado, pero Vania trasmite lo mismo que una radio rota, o sea... cero.

¿Le ves futuro en el programa o piensas que podría quedar eliminada?

Ahora está sentenciada con Brenda y la única manera que continúe Vania es porque se lesione Brenda o porque tenga el peor día de su vida bailando.

Milena Zárate estuvo de invitada en ‘América hoy’ y comentó que Vania se sentía muy segura de que no la iban a eliminar la gala pasada e incluso delante de sus compañeras dijo que no la sacarían porque tiene muchos seguidores en sus redes...

Si eso es cierto, (Vania) está pecando de soberbia, como siga con la misma actitud y nivel de semanas anteriores, este sábado se despide de la pista. Cuando hay una sentencia, ella parece que estuviera conectada con otro mundo y no con el programa.





