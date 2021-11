Santi Lesmes manifestó que quedó sorprendido al no haber sido convocado como jurado para la nueva temporada de ‘El artista del año’, pero sobre todo que en su reemplazo lo pongan al cantante Deyvis Orosco.

Asimismo, dijo que el popular ‘bomboncito de la cumbia’ tiene la ‘valla muy alta’ tras su ausencia en la mesa de jurado y que hubiera preferido verlo como participante en el reality, más no calificando a los concursantes.

Santi, muchas personas han quedado desconcertadas por tu ausencia en la mesa de jurado pues pensaron que ibas a seguir en el programa... ¿Qué pasó?

Yo también creía que continuaba en esta última temporada, lo normal hubiera sido que seguía pues viendo el desempeño del jurado en esta gala... ha quedado comprobado que hago falta en el jurado para criticar a los participantes porque hay mucho por criticar.

¿Te incomoda que te hayan reemplazado por Deyvis Orosco?

Sé que él es cantante. Yo soy director de teatro musical y tengo formación en canto, baile y actuación. A la vista está demostrado que mis comentarios, por más duros que hayan sido, siempre han sido los más atinados y acertados. Lo único que puedo decir es que el Sr. Deyvis ha llegado al jurado y ha encontrado la valla muy, pero muy alta. Sin embargo, desde que pertenece a una familia que está ligada a la moda (por su vínculo con Jessica Newton), seguramente habrá adquirido esos conocimientos y por eso opinó sobre el vestuario de Claudia Serpa. Si tienes un jurado especializado en canto, hubiera criticado el canto.

¿Crees que Deyvis tiene el perfil para ser jurado de ‘El artista del año’?

Bueno, él (Orosco) se dedica al mundo del show y aquí lo que tiene que calificar es el show. De momento, hay que darle unas semanas más para ver si sus comentarios ayudan al crecimiento artístico de los participantes. Ahí podría decir si reúne las condiciones, si lo hace bien o si pasará sin pena ni gloria por el concurso.

Mucha gente creía que Deyvis iba a estar como participante en el programa, más no como jurado... ¿Pensaste lo mismo?

Me hubiera gustado verlo en un versus con Christian Domínguez. Eso es lo que todos los peruanos quieren ver.

¿Te sientes decepcionado de la producción del programa?

No. Me he sentido sorprendido, pero sé que tarde o temprano me van a extrañar. El jurado es un té tibio que lo tomas y no lo disfrutas, es como un chaufa sin sillao. (L.Gamarra)





TE PUEDE INTERESAR: