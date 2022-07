Sebastián Lizarzaburu se encuentra en medio de la polémica luego de ser acusado de una presunta infidelidad a Andrea San Martín. Una joven llamada Alexa Samame aseguró que el popular ‘Hombre roca’ le propuso ir a su hotel en Cajamarca; sin embargo, él ha desmentido las acusaciones.

La joven Alexa Samame se comunicó con la producción de “Magaly TV, la firme” y contó su versión. “Empezó a ver mis historias y luego me habló como a las 3 y algo de la mañana. Y que se encontraba en Cajamarca y que si yo también estaba aquí, le puse: ‘Sí estoy acá también’, y me dijo pues que vaya al hotel donde él se estaba quedando y yo le puse no nada, paso, y nada más ”, señaló la modelo.

Al verse en medio de la polémica, Sebastián Lizarzaburu respondió fuerte y claro negando las acusaciones. Según dijo, esto solo lo hacen para malograr la relación que actualmente mantiene con Andrea San Martín.

“Es jodido tío que uno no pueda hacer su vida tranquilo y que estén buscándole la sin razón o los tres pies al gato, yo no la conozco brother, nunca la he visto en mi vida ”, aseguró el popular modelo.

“No es la primera vez que alguien trata de sabotear una relación porque ven felices a otros” , agregó, notablemente incómodo, Sebastián Lizarzaburu en respuesta a la producción del programa conducido por Magaly Medina.

Si bien Sebastián Lizarzaburu salió al frente para defenderse, hasta el momento Andrea San Martín ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones en contra de su actual pareja.

