A unos días de haber asumido la conducción de ‘Cuarto Poder’, el periodista y economista Sebastián Salazar indicó que está contento por este nuevo reto en su vida profesional y sobre todo por el respaldo que ha recibido del público, pues el dominical lideró el rating con 11,8 puntos y señaló que la buena sintonía es el resultado de un trabajo en equipo.

Sebastián, ¿Cómo te has sentido en tu primer programa en ‘Cuarto Poder’?

Antes de (salir al aire) estaba súper ansioso, sentía que era una oportunidad que se me había presentado, de esas que aparecen una en la vida y agradecido. Durante el programa estuve un poco nervioso y ya luego más tranquilo. Las cosas salieron bien y es gracias a todo el equipo de ‘Cuarto Poder’, entre reporteros, productores y gente que trabaja detrás de cámaras. Las cosas no hubieran salido bien si no fuera por ellos. Yo estaba súper energizado y concentrado en hacer las cosas bien.

¿Dudaste al aceptar la propuesta de conducción?

No lo dudé ni un segundo, cuando apreció la oportunidad dije que sí sin pensarlo y por varios motivos. Sentí que era una oportunidad que no se iba a repetir y que probablemente me iba a arrepentir si decía que no.

Les ha ido bien en sintonía porque han liderado en el horario con 11,8 puntos... ¿El rating es una presión para ti?

Si bien yo conduzco... quiero resaltar la intensa labor que hace la producción toda la semana, principalmente los reporteros que nos traen historias convincentes y entretenidas. Su trabajo ha permitido que ‘Cuarto Poder’ se haya mantenido como el mejor dominical, es un trabajo en equipo. El rating es un punto estadístico, me gusta la idea que hayamos ganado y es bonito, pero a la vez significa que hay puntos donde podemos mejorar y avanzar. Me gusta mejorar día a día, espero ser mejor este fin de semana y para eso hay comunicación constante con todo el equipo.

Algunas personas han criticado tu ingreso a ‘Cuarto poder’... ¿Cómo tomas las críticas?

Lo he tomado de la mejor manera posible, en el sentido que las personas que critican o están en desacuerdo con ciertas decisiones lo hacen porque quieren lo mejor para el programa. Quieren a una súper estrella, como a un Messi y por eso están en desacuerdo con tal o cual decisión, pero me gusta porque significa que hay espacio para avanzar. Las críticas me alimentan para poder avanzar.

Conversé con tu papá, Federico Salazar, quien me dijo que en televisión no existe vara porque si no funcionas te sacan... ¿De acuerdo?

Me acuerdo que cuando se le conté a mi papá se quedó impactado y anonadado. Me imagino que por el hecho que era su hijo ni siquiera le dijeron, lo que sé es que no tenía ni la más mínima idea (que iba a asumir la conducción) y quedó en shock cuando le conté. (L.Gamarra)





TE PUEDE INTERESAR: