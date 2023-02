La telenovela turca “Secretos de familia” difundió su emocionante capítulo 20 el pasado 19 de febrero. De esta manera, descubrimos grandes revelaciones en la historia protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz.

Tras los sucesos de episodios anteriores, esta vez fuimos testigos de la discusión entre Ceylin e Ilgaz por la supuesta traición del abogado. Además, entre otros hechos claves, algunos personajes inocentes fueron detenidos.

¿Quieres saber más al respecto? En las siguientes líneas, conoce 5 cosas que pasaron el domingo 19 de febrero en la telenovela turca “Yargi”, que se transmite a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “SECRETOS DE FAMILIA” EL DOMINGO 19 DE FEBRERO?

1. Ceylin decepcionada de Ilgaz

Presionado por Yekta, Pars le comunica a Ceylin que su acusación solicita cadena perpetua contra ella. Frente a esto, la joven se va furiosa del juzgado. Así, Ilgaz intenta tranquilizarla.

En estas circunstancias, la abogada se da cuenta de que su esposo ayudó al fiscal a redactar el escrito y no lo puede creer. Entonces, se muestra muy decepcionada: “¿Por qué no hiciste nada?”, le pregunta.

2. Ilgaz le explica a Ceylin la razón detrás de su dura decisión

Lo cierto es que nuestra protagonista no quiere ir a prisión por un crimen que no cometió. Y, aunque puede prestarse a malentendidos, Ilgaz aclara que tomó la difícil decisión de ayudar a Pars porque sabía que, si no lo hacía, le darían al caso a otro fiscal que no dudaría en condenarla de inmediato.

Al escucharlo, Ceylin le da la razón, mientras su amado promete estar siempre a su lado: “No vas a ir a la cárcel. Lucharé por ti hasta la muerte”, puntualiza.

3. Göksu es detenida injustamente

Por otro lado, la policía científica Göksu fue detenida como presunta sospechosa de manipular las pruebas de ADN, con el fin de inculpar a Ilgaz en el caso del asesinato de Engin.

Sin embargo, Ceylin no está convencida de la responsabilidad de la mujer. Entonces, sus dudas ahora apuntan a Niyazi. La abogada está cada vez más cerca de resolver el crimen pues, como sabemos, él fue quien realmente le disparó al hijo de Yekta y alteró la evidencia.

4. Murat es otro de los detenidos

Laçin, por su parte, descubre que Murat está detenido luego de haberse declarado culpable de ayudar a Engin a fugar del hospital. Aunque, en realidad, él ha mentido para protegerla.

De esta manera, la mujer acude a buscar a su hermana Seda y le pide ayuda para liberar al chófer. Ella refiere que el sujeto se ha sacrificado por su familia y evita decir la verdad: que es su amante.

5. Aylin solicitaría el divorcio

El entorno familiar de Ceylin también atraviesa algunos momentos difíciles. Aylin está cansada de las mentiras Osman, más aún cuando se entera de que Zümrüt está embarazada.

En ese sentido, confiesa que, si logra averiguar que el bebé es de su pareja, solicitará el divorcio. ¿Cumplirá su palabra? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

¿CÓMO VER LA TELENOVELA TURCA “SECRETOS DE FAMILIA” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Secretos de familia” puede verse cada domingo, a través de Antena 3 en España, desde las 22:00 horas (hora local).

También puedes observar las recientes entregas de la serie desde la plataforma Atresplayer Premium. Solo necesitas de una suscripción para disfrutar de los episodios, adelantos exclusivos y material adicional de la ficción.