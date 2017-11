El Señor de los Cielos: Fernanda Castillo se despide con nostalgia y agradecimiento de ‘Mónica Robles’ [VIDEO y FOTOS]

La quinta temporada de El Señor de los Cielos llegó a su fin. Como era de esperar, el desenlace nos llenó de sorpresas, entre muertes de importantes personajes como Esperanza Salvatierra y la sensual e implacable Mónica Robles.

Frente al asesinato a sangre fría de Mónica Robles, Fernanda Castillo, la actriz quien la interpretó desde el 2013, quiso despedirse de una manera original del personaje que la catapultó a la fama. Es así que por medio de su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras a El Señor de los Cielos.

‘Hace cinco años hice casting para un personaje que cambió mi carrera y mi vida: Mónica Robles. Me despido de ella con todo el amor y agradecimiento que existe en mi alma. Tener que decir adiós ha sido uno de los procesos más tristes que he vivido, pero hoy decido quedarme solo con todo lo maravilloso que ella me regaló’, escribió la actriz de El Señor de los Cielos.

Su despedida la acompañó con una fotografía de una de las últimas escenas que grabó en El Señor de los Cielos. Asimismo agradeció a todos los que creyeron en su talento y en especial al reparto con el que compartió estos últimos años.

‘Me voy llena de agradecimiento y lecciones. Gracias por darme la oportunidad de interpretar este personaje. Gracias a los compañeros actores y actrices que me dejaron crear y compartir con ellos en el set y entre los que me llevo amigos de verdad y para siempre’, escribió Fernanda Castillo.

Asimismo, también le dedicó unas palabras al protagonista de El Señor de los Cielos, interpretado por el actor Rafael Amaya. ‘Gracias por los momentos de complicidad, por estos cinco años de #MónicayAurelio, por lo que creamos juntos con #LosDueñosdelTiempo’, indicó.

Finalmente agradeció a su público al asegurar que nada de su éxito huibiera sido posible sin él. "Y sobre todas las personas, gracias al público!!! A los que han seguido este proyecto por cinco temporadas, a los que han amado y odiado a “La Robles”, a las mujeres y hombres que han disfrutado mi trabajo, a los que han hecho memes o videos con las frases. A todos aquellos a quienes este personaje hizo cuestionarse, empoderarse o simplemente emocionarse: Gracias!!!!! Son ustedes por quienes mi entrega de todos estos años valió la pena y quienes me han hecho aprender la más importante lección: El respeto, el cariño y el lugar que se gana con trabajo, NO TE LO QUITA NADIE", concluyó.

