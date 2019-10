"El señor de los cielos": Telemundo y sus acciones para retener a fans tras muerte de "Aurelio Casillas"

El primer capítulo de “El señor de los cielos” causó mucha polémica por la muerte de "Aurelio Casillas". Los fans se mostraron muy ofendidos con Telemundo tras decidir sacar de la serie a Rafael Amaya.



No cabe duda que el intérprete se convirtió en el favorito de los televidentes que ahora reniegan con el apresurado final que le han dado a su personaje. Los seguidores han amenazado con dejar de ver la historia si no dan una explicación al respecto.



Pero no sólo Telemundo ha recibido mensajes de rechazo por lo que sucedió en la serie, sino que esta situación también ha alcanzado a los actores Matías Novoa e Isabella Castillo que ahora encabezan la trama de “El señor de los cielos”.



La cadena de televisión ha decidido tomar una postura con respecto a la muerte de “Aurelio Casillas”, así que ha decido comenzar una campaña para convencer a los fans de que la historia de los narcos se pondrá más interesante.



¿QUÉ ESTÁ HACIENDO TELEMUND O PARA RETENER A FANS DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Los fans han decidido mostrar su postura ante la muerte de “Aurelio Casillas” y muchos comentarios en las diversas redes sociales de Telemundo han amenazado con dejar de ver la teleserie hasta que no regrese el galán mexicano.



“Amé las dos temporadas, también el trabajo de todos, pero sin Rafael Amaya ya esto no tiene chiste, así que ya no la veré más", se puede leer entre los miles de comentarios que han inundado las redes sociales a raíz de la salida de Amaya de la serie.



Telemundo ha hecho frente a algunos de esos comentarios de una forma amigable pero dejando claro que “El señor de los cielos” aún tiene mucho que ofrecer al público.



"¡Pérate! La leyenda de El señor de los cielos continúa y los Casillas vienen más fuertes y más unidos que nunca", le respondía el perfil oficial de Instagram de “El señor de los cielos” a una fiel seguidora de la serie que amenazaba con dejar de ver la serie.



¿QUÉ HAN DICHO LOS ACTORES QUE SON PARTE DE LA SERIE?

Alejandro López , el actor que interpreta a “El súper Javi” se ha pronunciado al respecto y ha dejado en claro su postura sobre la decisión que tomó Telemundo con respecto a Rafael Amaya.



"Hay cosas que uno no quiere que pasen y muchas no dependen de nosotros. Ahí es cuando más necesitamos unirnos para sacar fuerzas. Así como a ti, los necesitamos a todos como familia. Vamos a echarle ganas", le respondió el actor colombiano a una seguidora que le comentaba que no podía superar la muerte de Aurelio Casillas.



¿REGRESA RAFAEL AMAYA A LA SERIE?

Desde hace más de un año Rafael Amaya desapareció por completo de la serie de Telemundo, de las redes sociales y del ojo público, así que nadie sabe lo que realmente sucedió con él durante todo este tiempo.



Los fans se mostraron más que felices al enterarse que “Aurelio Casillas” regresaría a la serie “El señor de los cielos”, pero nadie imaginó que solo sería para darle muerte a su personaje.



Después del estreno de la séptima temporada, ni Telemundo, ni Rafael Amaya se han referido al respecto, así que solo nos queda esperar que informen sobre los nuevos proyectos que tendrá el actor.