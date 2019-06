El señor de los cielos: así fue la 'reaparición' de Rafael Amaya en Instagram

Rafael Amaya estuvo fuera del foco de las cámaras por mucho tiempo. Apareciendo en redes sociales muy poco y sin ninguna noticia suya y sobre sus proyectos en la actuación. De hecho, la última vez que se le pudo ver fue en una foro compartida por su hermana en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, el actor que interpreta al ‘Señor de los cielos’ volvió por todo lo alto a las redes sociales.

El actor mexicano ‘desapareció’ del ojo público desde el año pasado, cuando su personaje en la narcoserie salió sorpresivamente de la historia. Amaya se dejó ver esta semana muy bien acompañado junto a Los Rojos en un video que precisamente compartió el grupo norteño en Instagram.

En el clip de 23 segundos de duración se puede ver a Rafael Amaya invitando a sus seguidores a escuchar una de las canciones del grupo que está inspirada en ‘El señor de los cielos’.

“Los meros meros Los Rojos y estos compas se aventaron un corrido bien chingo que se llama ‘El señor de los cielos’. Estoy muy emocionado y muy halagado de que sean ellos. Así que no escuchen otra pinche rola que no sea de ellos c* y si no pues ya saben lo que les pasa. Arre con la que barre”, dijo el actor imitando la forma de hablar de su personaje en la producción de Telemundo.

El video compartido por la agrupación musical se viralizó pues se trata de las primeras imágenes en movimiento que muestra al galán mexicano desde que a mediados del 2018 desapareciera sin dejar rastro.

Pero, ¿cuál es la verdad de este video? Lo que muchos ignoraban es que dichas imágenes no son recientes, pues su grabación data de 2017, por lo que realmente no muestran el estado actual Rafael Amaya.

Esto sin duda podría decepcionar a sus fans que se muestran preocupados por el actor; sin embargo, según medios internacionales especializados en el espectáculo han asegurado que Amaya se encuentra en perfecto estado de salud y de regreso al set de grabación de ‘El señor de los cielos’.