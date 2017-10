El Señor de los Cielos: Sabrina Seara le dice adiós a Esperanza, personaje que interpretó por dos años [VIDEO y FOTOS]

Después de dos años de integrar el reparto de la popular serie de Televisa, El Señor de los Cielos, Sabrina Seara le dijo adiós a su personaje. Y es que Aurelio Casillas en persona le dio un mortal disparo a Esperanza Salvatierra que terminó con su vida.

‘Yo siempre he sabido que en algún momento me tenía que morir’, dijo la exactriz de El Señor de los Cielos, según consignó People. ‘Estoy superagradecida con el público porque gracias a ellos es que Esperanza se mantuvo ahí’, agregó.

Cabe indicar que gracias al pedido del público de El Señor de los Cielos, Sabrina Seara se mantuvo en la teleserie. Y es que estaba previsto que la actriz abandonara la producción en la tercera temporada, aunque su popularidad hizo que se quedara hasta la quinta entrega.

‘Sentí mucha tristeza porque le agarré muchísimo cariño a Esperanza’, confesó Sabrina Seara. A pesar de ello, reconoció que su personaje ‘ya no daba para más’. ‘La pobre sufrió mucho y finalmente tuvo su merecido y aprendió la lección’, aseguró la actriz de El Señor de los Cielos.

Asimismo, dijo que este desenlace representa una gran lección para la audiencia de El Señor de los Cielos. ‘Yo creo que el público también tiene que aprender la lección de que si te vas por eso camino (narcotráfico, lavado de dinero) algún resultado tiene que haber’, reconoció.

Esta es la primera vez que a Sabrina Seara le toca morir en la ficción. ‘Nunca había hecho escenas donde me tuvieran que matar entonces tenía miedo porque no sabía cómo se iba sentir eso de que te den un disparo. Estaba supernerviosa', aseguró. ‘Pensé que iba doler o iba sentir algo y la verdad no sentí nada’, agregó.

Además, agradeció por la oportunidad de trabajar en una producción tan importante y exitosa como El Señor de los Cielos. ‘Para mi significó un aprendizaje grandísimo, tanto como actriz como mujer. El haber entrado en este proyecto fue una bendición, me abrió las puertas a un público que no conocía’, afirmó.

Finalmente reiteró su exclusividad con la cadena Telemundo. ‘Yo sigo comprometida con Telemundo con quien tengo un contrato de exclusividad, entonces lo dejo en sus manos. Que ellos me den la próxima responsabilidad de interpretar a un personaje’, concluyó.

Esta noche descubre cual será el destino de Esperanza en @elsenordeloscielos en su semana final a las 10:00 pm por @telemundo

