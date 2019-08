"Sin senos sí hay paraíso" 4: ¿ 'la Diabla' realmente tiene una enfermedad? Esto pasó en el primer capítulo

Se estrenó el primer capítulo de "El final del paraíso" a través de las pantallas de Telemundo y estuvo cargado de mucha acción. En la ficción han pasado dos años desde que reapareció 'la Diabla' y logró infiltrarse en la DEA y convertirse en la mujer de confianza de Catalina Santana. Al parecer los planes de Jessica Beltran o Valeria Montes como ahora es conocida, están saliendo a la perfección, pero casi al final de este episodio recibe una dura noticia y se entera que sufre de una enfermedad que la deja muy asustada y tendrá que tomar las mejores decisiones en esta nueva entrega de "Sin senos sí hay paraíso" 4.

'Mano negra' se encargó de contactar a 'la Diabla' para sumarla a su equipo y ambos apoyarse mutuamente en el desarrollo de sus planes que es introducir al mercado la nueva droga sintética que el cartel de 'las Babys' han desarrollado y a cambio Jessica tendrá que enamorar al candidato presidencial de Colombia para que ellos puedan manejar el país y el narcotráfico.



En medio de esta negociación, el hombre le dice a Valeria Montes que ella tiene una condición medica muy delicada y que esto podría complicar un poco los planes que tienen en mente.

¿QUÉ ENFERMEDAD SUFRE 'LA DIABLA EN "SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO" 4'?

'La Diabla' logró ser condecorada por "matar" al N° 2 del cartel mexicano. Con esta acción consiguió ganarse mucho más la confianza de Catalina y todo el personal de la DEA, así que luego de distraer a las autoridades no dudo en seguir con sus planes y sin pensarlo vuelve a visitar a 'Mano negra' pero esta vez para exigirle que le diga la verdad sobre su salud.



Valeria Montes logra ganarse mucho más la confianza de Catalina Santana con la muerte del narcotraficante N° 2 de México (Video: Instagram)

Jessica no se encuentra tranquila luego de esta noticia, así que le pide el reporte sobre su examen médico y este le dice que en este momento no puede permitir que se deprima, ya que tienen muchas cosas por hacer.



Sin importar lo que pueda pasar, la narcotráficante le exige que le diga la verdad y le entrega los resultado. Ella no puede creer lo que lee, ya que es portadora de VIH.



'La Diabla' queda muy sorprendida con el resultado y le dice a 'Mano negra' que no es necesario que le mienta para que haga lo que el quiera, pero el hombre le asegura que eso no es ninguna mentira, que realmente tiene VIH. Jessica Beltran al borde de las lagrimas no puede creer lo que esta pasando, así que tendremos que seguir toda la historia a través de Telemundo para saber realmente que hará ahora que sabe que tiene esta enfermedad.

Jessica se entera que tiene VIH y al borde de las lagrimas no sabe que hacr (Foto: Telemundo) Jessica se entera que tiene VIH y al borde de las lagrimas no sabe que hacr (Foto: Telemundo) Jessica se entera que tiene VIH y al borde de las lagrimas no sabe que hacr (Foto: Telemundo)

¿'LA DIABLA' CÓMO SE CONTAGIO DE VIH?

Recordemos que en la segunda temporada de "Sin senos sí hay paraíso", 'la Diabla' tiene un enfrentamiento con su ex esposo Anibal, así que ambos resultan heridos.



El coronel y Daniela llevan a Jessica al hospital. Ella amenaza al doctor Fernandez con matar a su familia sino la ayuda, así que el galeno decide olvidarse de la ética y le da un escarmiento, así que busca a un enfermo de sida para sacarle sangre y mezclarla con la que fue transferida a 'la Diabla'.



Luego de una temporada y media, Jessica Beltran se entera de la enfermedad y comienza a investigar la verdad, pero no logra, así que imaginó que todo se trataba de una pésima broma hasta el comienzo de "El final del paraíso" que 'Mano negra' le muestra los resultados de sus exámenes médicos y confirma la noticia.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "EL FINAL DEL PARAÍSO"?

"El final del paraíso" se emitirá de lunes a viernes a partir de las 9:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com , con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.