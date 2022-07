Sergio George dio una contundente respuesta al rumor que señala que tendría un romance con Yahaira Plasencia, el cual se inició luego de que aparecieran juntos en los Premios Juventud, que se llevaron a cabo la semana pasada en Puerto Rico. Fue en “América Hoy”, donde el productor musical se conectó a través de una videollamada para dar detalles de su participación en “El Gran Artista”, que fue interrogado sobre el tema.

“Querido Sergio, con todo el respeto que te mereces, muchas veces los rumores crecen como bolas de nieve y a veces es bueno aclararlos. Si él me permite y si desea responderme me gustaría hacerle la pregunta... Nace en Puerto Rico un rumor de que tendrías un romance con Yahaira Plasencia y se ha hecho ‘eco’ en todos los medios nacionales. ¿Te gustaría decir algo al respecto?”, le consultó Janet Barboza.

“Primeramente, me quiero disculpar con los fans de Yahaira, con la propia Yahaira y con mucha gente, y quiero poner todo en contexto. Yo no he visto a Yahaira antes de ese evento en Puerto Rico por un año. La ultima vez que la vi fue en Perú en junio del año pasado; la vi ahora y estábamos todos con el equipo (…) Entonces para romper el hielo siempre estábamos juntos, bromeando, rajando un poco de las personas para bajar el estrés que ella tenía”, contó al inicio.

“Fue el show, le fue muy bien, luego fuimos arriba (al segundo piso del coliseo), entonces el estrés ya bajó y culpa mía, me preguntaron algo así (del romance) inesperadamente y yo dije: ’Ojala’, pero bromeando, como una cosa de vacilón y luego dije: ‘Mentira’, pero no sabía cual iba a ser la repercusión de eso”, precisó para luego explicar cuáles con sus verdaderos sentimientos hacia la salsera.

“Yo tengo una hija, y Yahaira para mi es como mi hija. El consejo que le doy a ella siempre es como padre y no solo va en la música sino en la vida real. Yo estuviera un hombre muy ensuciado (sic) en el negocio, si cada vez que trabajo con una mujer, me meto en una relación. También es una forma de minimizar a esa artista femenina, porque yo selecciono para trabajar con una artista que creo que va a vender, no me interesa el resto”, aclaró.

“Me tengo que disculpar por esa palabra que dije y fue error mío por continuar la broma para bajar el estrés, pero jamás una cosa con Yahaira o con una artista porque yo soy profesional. En este negocio nadie puede decir de mi absolutamente nada y yo quería aclarar esto para que las jovencitas en el show (”El Gran Artista”) que van estar, entiendan que el negocio no se maneja así y si ellas ven a una persona así que se echen a correr porque esa persona no es seria y no te va a ayudar en nada”, sentenció.

Sergio George sobre rumores de romance con Yahaira Plasencia

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia deslumbra en la alfombra roja de los Premios Juventud 2022

Yahaira Plasencia deslumbra en la alfombra roja de los Premios Juventud 2022