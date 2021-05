LO CONFIRMA. Sheyla Rojas reapareció en la televisión peruana este jueves y dio detalles de su vida en México. Es así que se atrevió a revelar que se encuentra enamorada de un hombre con el que este 7 de mayo cumplirá 1 mes de relación.

Durante la entrevista, Sheyla Rojas aseguró que tiene “un hombre maravilloso” a su lado y que se encuentra en una etapa muy feliz de su vida. Sin embargo, no quiso revelar detalles de su pareja porque no pertenece al medio artístico.

“Me he vuelto más selectiva con mis amistades, tengo un hombre maravilloso que está a mi lado en todo momento y creo que Dios me lo mandó desde el cielo. Estoy en una etapa súper bonita y creo que es una persona que me da tranquilidad y paz que necesitaba en mi vida”, contó Sheyla.

“Mañana (7 de mayo) cumplimos un mes (de relación), ya veníamos saliendo hace un tiempo. Se muere (si dice su nombre), él no tiene nada que ver en la televisión… La gente que me conoce sabe que soy muy amorosa”, añadió.

Asimismo, en la conversación con Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza, Sheyla confesó que extraña mucho a su hijo ‘Antoñito’, fruto de su relación con Antonio Pavón. “Sabe cuanto lo extraño”, aseguró.

CONFIESA QUE SE INTERNÓ TRES DÍAS

Sheyla Rojas se pronunció este jueves sobre la difícil situación que vivió luego que un examigo revelara unos polémicos chats, donde la exrubia se refirió a su relación con Luis Advíncula.

“No fue fácil, yo tomé la decisión de quedarme aquí en Guadalajara porque yo anímicamente me sentía súper mal con todo lo que pasaba. No tenía fuerza para irme a Perú. Estuve tres días súper mal, internada, estuve mal, la pasé mal. Tengo que agradecer porque ahora estoy súper tranquila pero pasé por un momento muy duro”, confesó Shey Shey.

En ese sentido reveló que estuvo tres días en cura de sueño. “Nunca había pasado por algo así. Siempre estoy contenta, trato de estar bien pero nunca había pasado por algo así. La verdad me asusté muchísimo por eso tuve que decirle a Antonio que vaya a recoger a Antoñito porque estaba mal. Estaba lejos de mi familia, de todos, fue súper feo, es algo que no le deseo a nadie la vedad”, comentó.

Asimismo, respecto a la persona que reveló los chats, aseguró que está de más hablar de él y que no culpa a nadie por lo que sucedió. “Cada uno es responsable de sus actos y pues yo tengo que reconocer mis errores, eso no me hace ni más ni menos y lo importante es aprender de todo lo que uno pueda pasar, tanto lo bueno como lo malo, madurar y ser una mejor persona”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

TROME - Sheyla Rojas confiesa que tuvo que ser internada en México tras levantar polémica en Perú