¡EN PIE DE GUERRA! Sheyla Rojas decidió hablar con sus seguidores y responder a sus preguntas tras su salida de la TV y a la que ha dicho que no volverá más debido a que no puede tener vida privada y alejarse de tanta maldad que hay en ella. Sin embargo, ante la interrogante sobre si tomará acciones legales en contra de Magaly Medina sobre lo que hizo, la rubia mostró un documento, aparentemente pruebas, de las noticias que salieron en los medios de comunicación que cubrieron el escándalo de su ‘affaire’ con Luis Advíncula, dado a conocer en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ .

Desde hace varias semanas se especula que Sheyla estaría, junto a sus abogados, recabando toda la información, videos, declaraciones y más que Magaly Medina vertió en su programa y en las redes sociales para iniciar una demanda en contra de la periodista por violación a su derecho a la vida privada y que las fotografías y chats emitidos en ‘Magaly Tv: La Firme’ corresponden a su privacidad y no son de interés público.

Como se sabe, ‘Magaly Tv: La Firme’ entrevistó al exasistente de Sheyla Rojas , quien no dudó en mostrar conversaciones que mantuvo con la popular ‘Shey Shey’ sobre Luis Advíncula y mostró una fotografía en el que se le ve a la rubia sentada en las piernas del futbolista peruanos dándole un beso.

Este tema hizo que en redes sociales el nombre de Sheyla Rojas se mantuvo en tendencia durante varios días, donde también los memes hicieron mella y se burlaron de su frase 'que me deje coja", pero también esto llevó a que fuera víctima de bullying cibernético, por lo que tuvo que mantener desactivados los comentarios en sus redes sociales.

Sheyla Rojas alistaría demanda contra Magaly Medina

SALIDA DE ESTÁS EN TODAS

Luego de desatado el escándalo, el gerente de América Tv, en entrevista con Trome, confirmó la salida de Sheyla Rojas de ‘Estás en Todas’ y aunque explicó que se le había pedido a la rubia que se tome su tiempo para descansar, al parecer el canal y la rubia habrían terminado su vínculo laboral para.

"Sheyla estará fuera de ‘Estás en todas’ por un tiempo, así lo vemos nosotros...Es un tiempo para que descanse y regrese con mucha más energía.

¿Es licencia?, ¿una suspensión perfecta de labores?

Es algo que hemos hablado con ella y hemos llegado a un acuerdo por el bien de ella, su hijo y familia.

¿Le han pedido que no se pronuncie sobre el tema?

Que se pronuncie o no, eso ya es un tema personal, lo que le hemos pedido es que se tome su tiempo y ella pidió lo mismo.

Tras este prnunciamiento del gerente de producción de América Televisión, Jorge Grippa, días después se confirma la salida definitiva de Sheyla del programa sabatino y Natalie Vértiz es anunciada como la nueva conductora.

LA VERDADERA RAZÓN DE SU SALIDA

Magaly Medina explicó en su programa las razones por las que la rubia del escándalo con Advíncula no regresaría más a América Tv .

“Este no es el único escándalo en el que ha estado involucrada Sheyla Rojas. Un programa familiar de las mañanas debe cuidar ante sus anunciantes y ante el público todo tipo de comportamiento de la gente que da la cara”, dijo Magaly en su programa

“Parece que a Sheyla ya se le habría disculpado algunas cosas como por ejemplo esos viajes que hizo a Grecia, etc, etc. Ahora han llamado a una persona que está en el otro lado. Natalie Vértiz ha hecho una carrera bastante tranquila. Ellas dos se conocían, trabajaban en el mismo canal, se han entrevistado, pero ahora dejaron de seguirse lo que quiere decir que a Sheyla no le ha hecho ninguna gracia que Natalie Vértiz conduzca ahora el programa con Choca Mandros”, agregó la ‘Urraca’.

“Sin duda alguna lo que quieren es cambiarle el aspecto y cambiarle la cara al programa ‘Estás en Todas’ y no tenga aura de escándalos y Natalie Vértiz ha hecho una carrera de modelo y no ha estado involucrada en escándalos, es una muchacha bastante profesional y que no da que hablar para nada”, recalcó la periodista.

