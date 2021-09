Sheyla Rojas accedió a una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, este martes que cumplen un año en Amor y Fuego por el aire de Willax. La ex rubia se enlazó en vivo desde Guadalajara, México, y conversó con los conductores, que durante estos últimos meses le han dado con palo por sus polémicas.

“Queremos dejar en claro que nada de las cosas que se dicen o se opinan, son a título personal, porque ni Gigi ni yo, ni ahora ni antes ni durante, tenemos nada personal contra ti (...) Tú eres testigo de la cantidad de veces que has tenido que bloquear tus plataformas o que incluso un canal te ha separado de sus filas como consecuencia de tus actos, es bueno que cada uno se haga responsable de lo que acarrean las actitudes que tiene en cámara y eso no nos lo pueden adjudicar a nosotros”, dijo el popular Peluchín.

Sheyla Rojas ‘trolea’ a Rodrigo González y a Gigi Mitre por aniversario: “Que NO sean más programas”

Shey Shey reconoció que las críticas de los conductores no son personales. “A por supuesto, porque yo no te conozco a ti, no conozco a Gigi, yo creo que no hay ningún tema personal ahí”, dijo la exconductora de Estás en Todas.

SE VIERON EN LA CASA DEL NOTARIO

En ese momento, Rodrigo González le recordó a Sheyla Rojas que se vieron solo una vez en el pasado, cara a cara. “Sheyla, ¿nos vimos una vez en la casa del notario?”, dijo en referencia a la residencia de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

“Ahh sí, en Navidad, hace muchos años... pero nunca hemos tenido una relación amical”, dijo la empresaria. “¿Era Navidad? Yo en Navidad no voy a la casa del notario, tendría que estar chiflado”, dijo el conductor.

“Creo que sí era Navidad o Año Nuevo, por ahí. Me acuerdo que justo habías terminado con tu flaco creo y estabas un poco triste”, reveló Sheyla Rojas.

