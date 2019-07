¿Sheyla Rojas y su millonario Fidelio Cavalli llegarán al altar? Reinaldo Dos Santos 'sala' a rubia con esta predicción

Sheyla Rojas se pasea de lo lindo en un exclusivo viaje con el millonario Fidelio Cavalli con quien parece estar más que a gusto, ya que él le ha concedido casi todos sus caprichos y que la exchica reality no ha dudado en presumir en sus redes sociales.



Sin embargo, esta felicidad de Sheyla Rojas será efímera debido a que su millonario solo la estaría tomando como 'un amor de verano', pues según la visión de Reinaldo Dos Santos el romance acabaría más rápido de lo que ella piensa, porque no la tomará en serio.

"Lo que estamos viendo es que el barco tiene esta dirección, pero esta persona que miras allí ( Fidelio Cavalli) no lo es. Esa persona le gusta salir con modelos, pero nunca ha tomado en serio a ninguna de ellas. Tampoco tomará en serio a Sheyla Rojas", señaló Reinaldo Dos Santos.



De cumplirse su predicción, esta sería la segunda vez que Reinaldo Dos Santos le 'sala' sus planes a Sheyla Rojas, debido a que en un programa anterior el vidente le dijo que no se iba a casar con Pedro Moral, su expareja y con quien terminó su romance porque se dio cuenta que no podía pagar una boda de 170 mil dólares.

Mientras tanto, Sheyla Rojas no deja de presumir en sus redes sociales sus lujosos momentos al lado de Fidelio Cavalli. Ambos se han mostrado más que cariñosos y hasta le organizó una cena romántica la noche anterior.