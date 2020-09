Natalie Vértiz aseguró que está muy contenta por asumir la conducción de ‘Estás en todas’ y le deseó lo mejor a Sheyla Rojas, quien dejó el programa tras el escándalo que protagonizó por su ‘affaire’ con Luis Advíncula.

“Estoy muy feliz de esta oportunidad, estuve un año y medio lejos de la televisión, pero nunca me sentí fuera porque siempre tuve buena relación en América, que ha sido parte de mi vida. Además, siempre estuve en comunicación con el público en mis redes sociales”, dijo.

¿Cómo te sentiste en la conducción junto a ‘Choca’ Mandros?

A ‘Choca’ lo conozco mucho, tenemos una bonita relación, siempre me ha tratado con cariño, le agradecí por la cálida bienvenida, yo sé que debe haber estado acostumbrado a Sheyla, pero me hizo sentir nuevamente en casa, que era parte del programa, me sentí como un pez en el agua.

Hablando de Sheyla, ¿te felicitó por tu ingreso a ‘Estás en todas’?

No he tenido comunicación con ella. Le deseo lo mejor, pero sinceramente he recibido las felicitaciones de mi familia y amigos cercanos, es una nueva etapa de ‘Estás en todas’ y estoy ahí para divertirnos todos los sábados.

¿Tienes amistad con Sheyla?

Las amistades las tengo contadas con mis dedos... ella ha sido mi compañera de trabajo y siempre hemos tenido buena comunicación. Nuestros hijos han compartido cumpleaños y la verdad que le deseo lo mejor.

Tu ingreso se dio tras el escándalo de Sheyla Rojas, quien tuvo un ‘affaire’ con Luis Advíncula y por unos mensajes se la calificó de ‘interesada’, hasta crearon memes, ¿qué opinas?

No me gustaría meterme en un tema que desconozco, pero creo que cada uno es dueño de su vida y sabe lo que hace. No sé cuáles sean sus planes, pero sé que tiene un hijo y me gustaría que le vaya bien. Lo más importante es mantener los ánimos arriba.

De otro lado, ¿cómo te va con el concurso ‘Model of the year 2020’?

Muy bien, esta es la cuarta edición del concurso, estoy contenta de llevar este año el concurso porque la verdad con esta cuarentena no sabíamos si se iba a realizar. Es un gran reto porque será transmitido a través de mi canal de YouTube y estoy confiada en que será un éxito. (D. Bautista)