Shirley Arica dijo sentirse muy contenta porque su programa ‘Entragos’, donde entrevista a diversas personalidades vía YouTube, está teniendo buena acogida. Según dijo, le gustaría que Jefferson Farfán sea el próximo pelotero que se siente a su lado para revelar intimidades y confesó que “ya le fue”.

“ A Jefferson Farfán, ya le he dicho, pero se hace el loco. Es un chico muy caballero, me cae súper bien y hemos coincidido en varios lugares ”, dijo la sexy modelo. Además, deslindó de una entrevista parecida que le hizo Jazmín Pinedo.

Para Shirley Arica, de hacerle una serie de preguntas a la ‘Foquita’, este tendría un corte distinto y no se parecería en nada a como lo hizo la ‘Chinita’ ni Yaco Eskenazi. “Por eso tiene miedo de ir a mi programa”, acotó.

¿SHIRLEY ARICA REVELA AFFAIRE CON FARFÁN?

La modelo Shirley Arica, que tuvo tremendo éxito en ‘El Poder del Amor’, contó que “ya le fue a Farfán, por lo que ahora solo son amigos.