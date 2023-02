Shirley Arica contó que está llevando una relación cordial con el padre de su hija, Rodney Pío e incluso que ya están tramitando su divorcio, pero aclaró que no se volvería a casar . La ‘chica realidad’ también contó que en esta nueva temporada de su programa ‘Entragos’ le gustaría tener como invitadoa a Jefferson Farfán.

“Nos ha costado muchísimo llegar al punto donde hemos llegado, pero ver a mi hija contenta y compartiendo con nosotros es algo que no tiene precio. Ahora llevamos una súper relación y la más beneficiada es mi hija. Es más, ya estamos tramitando el divorcio y va por buen camino. Ya firmamos casi todos los papeles que nos han pedid o”, expresó Arica.

¿Te gustaría volver a casarte?

No me volvería a casar por ningún motivo, no hay manera.

¿Tan traumada te dejó el matrimonio?

No, pero siento que solo es un papel. Considero que más prevalece la convivencia y el día a día, más no un papel o un anillo. Además, más se gasta en divorciarte que en casarte, así que no me quiero volver a casar, pero sí tener una pareja.

Por cierto, llevas ocho meses con tu programa ‘Entragos’ y te va muy bien…

Sí. Estoy muy contenta con mi proyecto de ‘Entragos’, que arrancó hace ocho meses y ya iniciamos la segunda temporada. El programa ha venido funcionando de manera orgánica, ya vamos 68 mil suscriptores, así que estoy muy feliz por el apoyo de la gente. Siempre estoy pendiente de los comentarios y sugerencias de la gente.

‘YA LE FUI A JEFFERSON’

¿Has pensando invitar a algún futbolista?

Me tienen miedo los futbolistas.

¿A quién te gustaría tener como invitado?

A Jefferson Farfán, ya le he dicho, pero se hace el loco. Es un chico muy caballero, me cae súper bien y hemos coincidido en varios lugares.

A Jefferson ya lo entrevistó Jazmín Pinedo y Yaco Eskenazi, pero faltas tú…

Yo soy yo. Ahí arderá troya, por eso tiene miedo de ir a mi programa.

¿Le ‘vas’ a Jefferson?

Ya le he ido, pero ahora somos amigos.

Entonces, ¿Ya no le vas?

No, porque en la repetición no está el gusto. Es como si todos los días comiera cebiche, hay que variar de platos.

¿A qué otro futbolista quisieras tener como invitado en tu programa ‘Entragos’?

A Jean Deza, que pasen todas mis exparejas (risas). Con él ya hemos tenido nuestro momento de reconciliación, hay que cerrar etapas y quedar bien con toda la gente, así te hayan hecho daño. Con Jean hemos quedado bien, así que sería interesante entrevistarlo y preguntarle muchas cosas que no me ha dicho o consultarle cuántas veces me puso los ‘cuernos’.