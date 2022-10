Shirley Cherres indicó que Ale Venturo carece de ‘amor propio’, tras haberle perdonado al futbolista Rodrigo Cuba que sea ampayado bailando muy pegadito y besándole el cuello a una jovencita en una discoteca de Piura. “Es lamentable ver que hay mujeres que no se valoran lo suficiente, pues lo primero que debes de tener es amor propio para poder amar a los demás. Si una no se valora así misma, entonces, imagínate... ¿Quién lo hará? Cada vez hay más mujeres que salimos adelante solas, empoderadas, luchadoras y exitosas, así que siento pena que haya esta clase de personas y mujeres que no se hacen respetar”, sostuvo Cherres.

¿Por qué crees que perdonó al ‘Gato’?

Sus razones tendrán, pero considero que lo más bonito que puede tener es volver a ser mamá, debería tener amor propio y el respeto por uno mismo, pero ella (Ale) carece de eso. Si es feliz de esa manera, no podemos hacer nada. Es su problema, pero qué lástima. Yo la creía una mujer empoderada, pero muchos nos confundimos.

¿Crees que el ‘Gato’ podría volver a cometer un error con respecto a su relación?

El hombre que te engaña o es infiel, lo hará toda la vida, así de simple. Los infieles no cambian, porque quien te es infiel no te ama y no te quiere. Esa es la realidad y cruda verdad. En cuanto a la señora, no sé cuál es su concepto de respeto o amor propio.

Muchos dicen que el amor te ciega...

Cuando uno se enamora, perdona muchas cosas, pero considero que lo de ellos (Ale y Rodrigo) más fue una ilusión. Lamentablemente, eso (infidelidad o engaño) pasa cuando sales de una relación tóxica e inicias otra rápidamente, sin embargo, peor aún porque hay un embarazo de por medio. Para llevar una relación bonita, tienes que conocerte, sanar el corazón y el alma.