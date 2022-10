La animadora Shirley Cherres criticó a Guty Carrera, tras anunciar que dentro de poco lanzará su libro autobiográfico ‘Ámame que me vas a perder’ y donde contará diferentes etapas de su vida, entre las cuales estaría sus relaciones amorosas con Alejandra Baigorria y Melissa Loza.

“ No sabía que Guty se había vuelto escritor (risas), pensé que estaba en un reality en México . Considero que puede sacar su libro, pero pienso que tiene que tener la autorización de las chicas (con las que estuvo) para que no se gane juicios en adelante. No puede hablar así por así”, expresó Cherres.

¿Qué te parece que vaya a lanzar su libro?

El morbo vende. Lo que pasa es que hoy en día ya cualquier persona puede sacar un libro, no necesariamente tienes que ser un escritor porque haces el trato con una editorial y ellos te facilitan todo. Pensé que a Guty le iba bien con su pareja (Brenda Zambrano) y radicando en México, pero no es tan caballeroso escribir un libro sobre las intimidades de sus exparejas. Él es libre de escribir lo que él desea porque finalmente es su vida, pero sin dañar a terceras personas. Además, no entiendo por qué ha esperado tanto tiempo para hablar de ellas (exparejas), quizá está sin trabajo (en México), no lo sé, pero considero que debe tener las autorizaciones de ambas personas para que pueda hacer algo positivo dentro de todo.

Melissa Loza ha dicho que no le va a temblar la mano para demandar a Guty, pero si es que dice alguna mentira sobre ella en su publicación... ¿Estás de acuerdo con ella?

Claro que sí. Respaldo la posición de Melissa. Guty está usando la publicación de su libro para promocionarse, debe asesorarse bien, pues no creo que quiera ganarse un juicio. Melissa (Loza) es una mujer luchadora, trabajadora y guerrera, así que está en su derecho de tomar las acciones legales que le parezca correspondiente.

¿Cómo crees que le irá?

No creo que le vaya bien, porque Guty ya no vive en Perú, tiene una pareja fuera, entonces, hay muchas personas peruanas que se deben haber olvidado de él. Se supone que ya estaba en otra, que tenía otra vida en el extranjero, así que no entiendo por qué el hecho de lanzar un libro. Le recomiendo que se asesore con un buen abogado porque no vaya ser que luego tenga problemas legales.

