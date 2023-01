La exporrista Shirley Cherres arremetió contra Janet Barboza y señaló que no debería seguir en la conducción de ‘América hoy’, porque no aporta nada bueno en el programa.

“No tengo nada en contra del programa porque es una alternativa para las amas de casa y muchas personas se ganan la vida trabajando ahí para llevar algo a sus casas, pero Janet Barboza es una víbora total. En los programas debería haber gente que aporte buena vibra, buena onda, de buen corazón y nobles, pero eso no hay. Vende más el veneno, la maldad y las críticas destructivas”, precisó Cherres.

¿Qué te parecen las conductoras de ‘América hoy’?

Ethel (Pozo) me parece una chica muy linda, Brunella (Horna) es una mujer hermosa y ha crecido mucho profesionalmente. Christian Domínguez nos hace reír mucho y ‘Giselo’ (Edson Dávila) es un ángel. Creo que entre los cuatro (Ethel, Brunella, Christian y Edson) deberían hacer un súper programa, pero la que sale sobrando es la señora (Barboza). No haría falta. Sería un espacio súper divertido sin ella, la que sobra es la víbora.

¿Sientes que estás vetada de ‘América hoy’ por Janet?

Nunca he elegido ese programa para ir, así que si me han vetado o no es algo que no me importa ni tampoco es de mi interés. Además, toda la gente sabe que la señora me hizo una serie de problemas por haber tenido algo con su ex o pareja.

Por cierto, ¿Cómo te va en el aspecto amoroso?

Sigo soltera, salgo con amigos y me van a seguir viendo acompañada porque he tomado la decisión de salir, conocer más amigos y vivir mi soltería hasta que llegue a mi vida alguien con quien pueda tener una relación, así que me seguirán viendo con amigos y pasándola bien. Antes me cuidaba de las cámaras y trataba de no salir en ampays, pero no hago nada de malo divirtiéndome, no soy mala con nadie ni me meto en relaciones. Solo estoy viviendo mi vida y el día que me enamore no tendré problema en gritarlo a los cuatros vientos.

¿Qué otros proyectos se vienen?

Estoy enfocada en mi carrera musical y en las coreografías. He grabado cuatro canciones más, pero las manifestaciones están retrasando todo. Tenía contratos y eventos, pero los he tenido que cancelar por temor. Ahora se ve demasiada violencia, así que primero está nuestro bienestar. Las protestas han perjudicado a miles de peruanos y varios artistas. Sin embargo, no está bien celebrar ni festejar cuando todo el país está en caos.

