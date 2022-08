Después que el cantante Pedro Loli confirmó que está rehaciendo su vida sentimental con una jovencita tras su separación con Fiorella Méndez, la animadora Shirley Cherres espera que el cumbiambero haya cambiado y que por fin sea un hombre fiel.

Shirley, el programa ‘Magaly Teve, la firme’, sacó un informe donde Pedro Loli confirmaba su relación con una jovencita… ¿Crees que haya cambiado y aprendido de sus errores del pasado ?

Vi la nota del programa, lo vi bastante entusiasmado, a la chica se le ve enamorada, pero eso (fidelidad y respeto) se demuestra con el tiempo. Si realmente está enamorado, hará lo posible para que sea una relación bonita y sana. Ojalá que esta vez sea fiel.

¿Crees que haya cambiado?

No hay que echarle la sal, sino felicitarlo. Ya es hora que cambie, ya tiene sus añitos, ya es momento que tenga una pareja formal y que sea feliz. Realmente espero que ahora sí sea fiel porque tiene que darse cuenta que estar con una y con otra no te da felicidad sino es un tema de egos. Ahora está con una chica guapa y esperemos que la respete. Además, es hora que siente cabeza.

¿Estás soltera?

Sí. No tengo tiempo para el amor, estoy creciendo con mi carrera musical, grabando nuevos temas, videoclips, así que estoy feliz por eso. Además, ando llevando clases de canto.

¿Cómo te va con el ‘Onlyfans’?

Bien. Lo he retomado con fuerza, pero que quede claro que no soy Xoana González ni Fátima Segovia. No llegaría al extremo de la pornografía. Lo retomé porque la gente lo pide y respeta los parámetros que tengo para hacer una fotografía. A mí no me verán completamente desnuda, sino solo verán mi lado más sexy y con diferentes lencerías.

