Rodrigo González no pudo dejar de comentar la polémica intervención de Sofía Franco, quien fue acusada por su esposo, Álvaro Paz de la Barra, de golpearlo con un objeto mientras dormía en su habitación.

“Esta noticia acapara todas las portadas y titulares. El espectáculo nuevamente llega a los policiales… También ha salido la mamá de Álvaro Paz de la barra a decir que Sofía tiene un problema psicológico. Es así, que cuando una persona tiene problemas, mezclados con el alcohol, no es un buen detonante”, dijo Rodrigo González Lupis.

“Sofía es una persona difícil, con carácter difícil. Una cosa es lo que se ve en cámaras, a pesar de la simpatía que le tengo y el cariño que en su momento le tuve por los años y una temporada juntos, pero sí, es una persona que tiene problemas con el control de su ira, sus emociones”, añadió el popular Peluchín.

Rodrigo González habla sobre Sofía Franco

Asimismo, el conductor de “Amor y fuego” también reveló la existencia de un video -de hace un par de años- bastante similar al de la detención de Sofía Franco en la casa de Álvaro Paz de la Barra.

“Yo he tenido en mis manos, en algún momento, un video en el que se ve una situación súper confusa dentro de la casa de ellos, hace mucho tiempo. Se lo envié a ella y me dijo: ‘no, es un roche entre Álvaro y yo’. Le respondí: ‘Te escribo para preguntarte, ¿estás bien? Lo que vi me dejó preocupado”, precisó.

