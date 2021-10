Star+ se ha convertido en una de las alternativas de streamings más populares del momento por sus títulos y servicios. En ese marco, la plataforma dio a conocer una promoción llamada Star+ Pase por este fin de semana. ¿En qué consiste? Te lo contamos.

¿Qué es Star+ Pase Libre?

Star+ Pase Libre es un acceso liberado de viernes a domingo, que les permitirá a quienes se suscriban a Star+ entre el 22 de octubre a las 12 a.m. y el 24 de octubre a las 11:59 p.m. (hora local) disfrutar, sin cargo y sin limitaciones durante ese período, de todo el contenido de entretenimiento general y deportes de este servicio de streaming.

De esta manera, Star+ te permitirá tener acceso a eventos deportivos de ESPN en vivo, estrenos de películas, clásicos, sagas, series exclusivas, comedias animadas y producciones originales.

¿Cómo acceder a Star+ Pase Libre?

Para que puedas tener acceso a esta promoción, deberás suscribirte a Star+ de forma directa a través de www.StarPlus.com, y comenzar a disfrutar de las grandes novedades que Star+ presentará a sus suscriptores ese fin de semana, entre ellas la transmisión exclusiva de los partidazos entre Inter vs. Juventus y Roma vs. Napoli por la Serie A de Italia, ambos el domingo 24; entre Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League de Inglaterra, el viernes 22; y el duelo imperdible de dos goleadores implacables frente a frente: el Manchester United de Ronaldo vs. el Liverpool de Salah, el domingo 24.

Asimismo, ese día la plataforma también exhibirá el derby español entre Barcelona vs. Real Madrid y el sorprendente Rayo Vallecano de Falcao visitando al Betis. Y, para completar un domingo a pleno, el GP de EE.UU. de F1, que podría ser clave para perfilar al próximo campeón. Además, el suscriptor de Star+ ese fin de semana podrá disfrutar del estreno de la película The Empty Man, que se incorpora a la amplia cartelera de películas de estreno y éxitos de taquilla que ofrece la plataforma; además del estreno del episodio final de la décima temporada de American Horror Story, que se suma a todos los episodios disponibles de Only Murders In The Building, y las últimas temporadas de The Walking Dead y Grey’s Anatomy.