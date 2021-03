Stephanie Valenzuela se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo tema “El Perdón” en diferentes medios internacionales. Recientemente, ofreció una entrevista al programa “Despierta América”, siendo esta su primera vez en un show de Estados Unidos. En dicha conversación, la artista habló de la música y su desafortunada relación con Eleazar Gómez.

“Volví a lo mío, nunca tuve la oportunidad de estar aquí y lo agradezco. Estuve en promoción en México y ahora Estados Unidos… La canción tiene que ver con esto (su denuncia contra Eleazar), yo me inspiro en cosas que me han pasado para escribir mis canciones, y traté de lo malo tomar lo bueno. De repente aprender y no caer en los mismos errores”, señaló Stephanie Valenzuela.

Stephanie Valenzuela también señaló que tiene pactada una audiencia a mediados de abril sobre su denuncia por agresión física contra Eleazar Gómez. Según dijo, el actor podría salir en libertad pagando una fianza, dependiendo de la sentencia que dicte la justicia mexicana.

“No hay audiencia este viernes, pero si a mediados de abril. Si, puede quedar libre porque, lamentablemente, para las leyes mexicanas si no te dan cinco años de prisión, tú puedes llevarlos fuera. No es que sería inocente, sino que puede salir culpable y agarrar una fianza al salir”, dijo Valenzuela.

“Es lamentable, imagínate otras mujeres que tienen más miedo y se atreven a denunciar, pero no lo dan cinco años (de prisión al agresor) y eso dice la ley. (¿Tienes miedo?) no, hay ciertas formas de cuidarse, te dan una alerta, no se puede acercar a ciertos metros de ti y aparte no puedo vivir con miedo”, añadió la cantante.

Asimismo, Stephanie Valenzuela agregó que la decisión que tome la justicia mexicana no tiene que afectar su vida. “tengo que enfocarme en mí y el aprenderá su lección. Creo que de algo servirá. No trato de pensar en él, sino en mí”, precisó.

