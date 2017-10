Stranger Things: ¿Cuánto ganan Millie Bobby Brown y los demás adolescentes de la serie de Netflix? [FOTOS]

Los niños más queridos de Netflix son los actores de Stranger Things, cuya segunda temporada se estrenó en Netflix la semana pasada y muchos de los suscriptores ya vieron los nueve capítulos. En casi todos aparecen los adolescentes Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown, quienes reciben miles de dólares por actuar en cada episodio.

Según Hollywood Reporter, los adolescentes de 15, 16, 14 y 13 años reciben un aproximado de 30 mil dólares por capítulo de Stranger Things. La primera temporada de la serie de Netflix contó con ocho capítulos, la segunda con nueve.

También se mencionó que estos grandes talentos recibieron un bono de seis dígitos luego de que la primera temporada de Stranger Things fuera un éxito. Aunque para los mortales como nosotros este es un sueldo soñado, comparado a lo que ganan otros actores de series es muy bajo.



Saturdays are for the boys. Una publicación compartida de Stranger Things (@strangerthingstv) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 9:21 PDT



Por ejemplo, Peter Dinklage, quien interpreta a Tyrion Lannister enGame of Thrones, gana cerca de 1.1 millones de dólares por episodio. Norma Reedus, de The Walking Dead, tiene acordado recibir 550 mil por capítulo.



Regresando a los actores de Stranger Things, los adolescentes tienen un contrato firmado por seis años por lo que no pueden cambiar su sueldo. Los productores de la serie de Netflix han manifestado su apuro por grabar las temporadas tres y cuatro por temor a que los adolescentes tengan cambios bruscos en su apariencia, el desarrollo usual de un adolescentes.

Perfect timing, Dustin. #StrangerRewatch Una publicación compartida de Stranger Things (@strangerthingstv) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 10:33 PDT

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.