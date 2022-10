La controvertida Susy Díaz le deseó lo mejor a Judith Bustos, más conocida como ‘La tigresa del oriente’, quien hace unos días anunció su ingreso al ‘Onlyfans’, además, dijo que la cantante se mantiene bien a su edad debido a las cirugías que se ha realizado. “Me parece muy bien que haya lanzado su ‘Onlyfans’, qué bueno por ella, luce muy bien, se mantiene conservada y tiene un buen cirujano, que le ha dado una buena ‘planchada’. La veo bien para su edad”, precisó la rubia.

¿Qué te parece las críticas o burlas que está recibiendo, tras su anuncio?

Las personas no se deben de burlar, porque todos vamos a llegar a esa edad. La gente piensa que la juventud es eterna y no es así.

¿Te animarías en entrar a dicha plataforma?

Me han hecho la propuesta en más de una oportunidad, pero considero que no tengo buen cuerpo para tener ‘Onlyfans’. Mis fans me lo piden a cada rato, pero gracias a Dios que económicamente estoy bien.

¿Le deseas lo mejor a la ‘Tigresa’?

Claro. No puedo rajar de ella, porque para su edad se mantiene bien conservada. Se ve que su cirujano ha hecho un buen trabajo, además, ya posó desnuda para una revista. La felicito, le deseo lo mejor, está demostrando que puede hacer lo que quiera, que no le interese lo que hablen, si ella se siente bien, en buena hora. La ‘tigresa’ tiene una energía fenomenal, en el escenario dura una hora cantando, bailando y animando. Ya quisiera llegar a su edad con toda la energía que tiene.





