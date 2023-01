La controvertida Susy Díaz indicó que su hija Florcita Polo ya puede trabajar libremente, a raíz que se separó del padre de sus hijos, el cumbiambero Néstor Villanueva. “Lo único que deseo es que mi hija sea feliz, al igual que mis nietos, sobre todo… larga vida para mí y gozar de buena salud. Agradezco a Dios porque a mi hija le está yendo súper bien, ahorita está trabajando en Tingo María y anda a full contratos”, manifestó Díaz, durante la celebración del segundo aniversario de la cebichería ‘Punto 47′ en distrito de San Martín de Porres.

A raíz que se separó, Florcita está con más trabajo e incluso viaja más seguido… ¿Crees que le favoreció divorciarse?

Sí. Como que había muchas cosas, pues las parejas a veces te prohíben que hagas shows o que uses ropa corta. Felizmente que ya le salió su divorcio e incluso ya está en registros públicos.

¿Te gustaría que Florcita rehaga su vida sentimental?

No, porque ahorita la que está cuidando a sus hijos soy yo porque ella para trabajando y no es igual que una señora los cuide a los niños, así que cómo será cuando tenga una pareja, mejor que no la tenga aún. Además, no nos llama la atención tener un hombre al lado. Florcita está más dedicada a sus hijos y a su trabajo, al igual que yo.

Por cierto, ¿Cómo te va en el amor?

Tranquila, pero prefiero no tener pareja porque mi tiempo es oro. He tenido hombres que han sido malagradecidos, me han pagado mal, me han sacado los cachos y estoy decepcionada. Además, ahorita no hay nadie que valga la pena de para darle mi tiempo, que es oro.

¿Te gustaría volver a casarte?

No. Ya me casé dos veces, así que para mí no existe eso que dicen que a la tercera es la vencida. No me volvería a casar.

Por cierto, grabaste una película sobre tu paso por la película… ¿Te han propuesto hacer una serie sobre tu vida?

Sí. Me han ofrecido hacer una miniserie y película de mi vida, pero tengo contrato con la película y no puedo realizar otra cosa hasta que se estrene.

¿Es cierto que te quieres volver a lanzar como Congresista?

Tengo invitaciones de partidos, pero no tengo la desesperación de ser congresista, sin embargo, tampoco lo descarto. Vamos a ver qué pasa Dios mediante.





