En enero de este 2022, Flor Polo Díaz utilizó sus redes sociales para revelar que su matrimonio con Néstor Villanueva atravesaba una crisis luego de 12 años juntos, por lo que había decidido separarse. Ahora, Susy Díaz, madre de Florcita, salió en defensa del cantante y pidió que se reconcilien.

La exvedette conversó con el programa “Magaly TV, la firme” y señaló que Florcita Polo se molestó mucho con su esposo, al punto de estar cerca de firmar el divorcio, puesto que al cantante se le ha visto retirar sus cosas del departamento donde vivían en Los Olivos.

Según explicó Susy Díaz, su hija se mostró muy molesta luego de las imágenes en la que Néstor Villanueva aparece junto a una joven en Chanchay.

“Salió el ampay de Chancay y eso le ha dolido mucho. Yo le he dicho a Néstor que le dé tiempo, que yo puedo hablar con Flor para que se amisten. También le dije que si no le ha pedido el divorcio por algo, no se quiere separar. De repente le está dando un castigo y después de un tiempo se le pasara la cólera”, señaló Díaz.

Asimismo, Susy Díaz aseguró que los más tristes con la separación de Florcita Polo y Néstor Villanueva son sus hijos, quienes en la última Navidad tuvieron que celebrarlo separados.

“Estefano, de cuatro años, está normal. Pero Adriano, que tiene nueve, sí lo veo que dice ‘mamá, vuelve con mi papá’. Y Flor le dice ‘no, tú no sabes lo que ha pasado. No voy a volver, ya le perdoné bastantes cosas’. Como es mayorcito, quiere que sus padres vuelvan. Llama también al papá para hacerlos amistar”, manifestó la exvedette.

“Yo les he dicho que se quisiera que se amisten por los bebés. Son muchísimos años, han pasado cosas más fuertes. En estos tiempos Néstor ha demostrado que es buen padre, que trabaja y en lo que puede paga”, agregó.

