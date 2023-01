La cantante Suu Rabanal indicó que tiene una relación reservada con el padre de su hija, el salsero César Vega, sin embargo, resaltó que siempre le deseará lo mejor en todos los aspectos de su vida. “¿Qué tal la relación con el padre de mi hija? Todo súper reservado. No voy a tocar nada de ese tema (con César Vega), pero no porque no tenga nada que comentar o porque si tenga que comentar, sino porque siempre lo he manejado así, estando con él y más ahora que no estamos”, precisó Rabanal, quien fue presentada como vocera de la campaña ‘Sin protección el sol lo daña todo’ de ‘La liga contra el cáncer’, que busca concientizar a la población para que se haga un chequeo preventivo.

¿Le deseas lo mejor al papá de tu hija?

Por supuesto. Le deseo lo mejor siempre, es el padre de mi hija y quiero que esté bien porque si él está bien… también lo estará mi hija.

¿Te gustaría darle un hermanito a tu hija?

Es súper difícil. Actualmente, estoy soltera. Además, es complicado porque con mi hija me dio preeclampsia, que es una enfermedad que muchas personas ignoran. Cuando di a luz casi pierdo la vida con Azul. Quedé bastante afectada. Tuve que tener bastantes terapias, fue un momento difícil de mi vida. Sin embargo, me gustaría (tener otro bebé) y mi hija siempre me lo pide, pero está bien lejano. Solo Dios sabrá lo que pasará.

Por cierto, ¿Cómo has arrancado este año?

Bien y súper contenta. Ya con una carrera como solista y dentro de poco se dará bastante detalles. Tengo nervios como todo el mundo cuando cambia algo estable, pero quise salir de mi zona de confort. Creo que es mi momento y voy a trabajar con mucho corazón. Soy una mujer de retos.

Saliste por la puerta grande de ‘Son tentación’…

Así es. Han sido 10 años en la mejor orquesta femenina del Perú y estarán en mi corazón por siempre. Estoy más que agradecida con Paula Arias.

¿Quién te dará la patadita de la suerte en tu lanzamiento como solista?

Me encantaría que sea mi familia ‘Son tentación’, siempre será mi familia.

¿Cómo está el corazón?

Bien, tranquila y avanzando. Siempre he sido una persona bastante reservada en ese tipo de temas, pero estoy bastante bien moralmente y emocionalmente, pues la salud mental es lo que tiene que primar, así que estoy contenta de tener una salud mental bastante saludable.





SE LUCE CON NUEVO AMOR.

Cabe mencionar que el salsero César Vega ya oficializó a su nueva pareja, Kamila Callegari, con quien no duda en compartir románticas fotos en sus redes sociales.









