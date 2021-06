Antonella Aservi, conductora de “Huella Digital” de Latina Televisión, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un video donde muestra cómo vivió el sismo de 6.0 grados el pasado martes 22 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, la también streamer gamer publicó un video suyo en el preciso instante del temblo, al mismo tiempo que ella estaba por empezar a jugar una partida de “League of Legends”.

“¡Uy, temblor ¿A quien le dices? ¿A mi?, porque yo soy bien... Uy, caramba, está que se mueve, está durando. Qué miedo, qué hago? ¿Me siento, me paro o salgo? No se cayó mi cerro”, se le oye decir a Antonella, quien durante todo el video no abandonó su estudio, ni cortó la grabación mientras esperaba que pase el temblor.

Como era de esperarse, el video ha captado la atención de sus incondicionales seguidores, quienes resaltaron la tranquilidad que mostró Antonella al inicio de su video y destacaron su reacción ante el sismo.

Recordemos que el pasado martes 22 de junio, un fuerte sismo de magnitud 6 sorprendió a la costa peruana, siendo el epicentro Mala (Cañete). Ello ocurrió cuando algunos programas se encontraban en vivo.

Conductores como Magaly Medina, Beto Ortiz, Alvina Ruiz, Jaime Chincha, Katyusca Torres, entre otros se encontraban al frente de sus programas en vivo y tuvieron peculiares reacciones ante el eventual movimiento telúrico.

