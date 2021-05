¡NO SE CALLA NADA! Tepha Loza habló de su retorno a Esto es Guerra y aunque dijo que no tenía ningún problema con su hermana Melissa , la modelo dijo que le pareció raro quedar fuera de EEG cuando su hermana regresó al reality de competencia. Las Loza no se hablan desde el 2015 y Spheffany no descarta que se pueda dar un acercamiento.

En la edición de ayer martes, Tepha Loza volvió a Esto es Guerra ante la sorpresa de Melissa Loza, quien ni siquiera cruzó miradas con su familiar y se trataron como dos completas desconocidas. La ‘Diosa’ al ser consultada sobre si tenía algún problema con el reingreso de su hermana sostuvo que todo estaba bien, pero al conocer que posiblemente la enfrentarían en la competencia, la guerrera le lanzó su chiquita y sostuvo que lo podría hacer, pero pidió que le pusieran competidoras fuertes, ninguneando la resistencia de su hermana.

En tanto, Tepha Loza ponía cara de pocos amigos al escuchar a Melissa, por ello habría acudido a Macarena Vélez para que la entrene y pueda llegar al nivel que tiene su hermana y ser una digna rival.

TROME | Melissa Loza ningunea a su hermana Tepha en Esto es Guerra

TEPHA LOZA LE RESPONDE A SU HERMANA

En declaraciones para ‘América Espectáculos’, Tepha sostuvo que “lo personal es afuera y lo profesional es acá. Esto es un trabajo para mí y lo valoro”. “Aquí estamos, aquí todo puede pasar. No tengo ningún problema, no hay que dramatizar o agrandar algo donde no lo hay”.

De otro lado, al mencionar el presunto veto en el reality , la ex de Pancho Rodríguez, dijo que le pareció raro que tras el ingreso de Melissa, ella ya no volvió más a EEG. “Es raro pues también. Yo estaba en el programa y que de la nada ya no esté, podría pensar muchas cosas”.

Sobre la posibilidad de un acercamiento con su familiar, la menor de las Loza manifestó que “Si se da, se da y si no, Dios sabe cuándo se dará, vamos a ver”

TROME | Melissa Loza negó que haya ‘vetado’ ingreso de Tepha Loza a ‘Esto es Guerra’