CONTENTAS. Así están Melissa y Tepha Loza luego de haber protagonizado una emotiva reconciliación esta semana en Esto es Guerra, a pesar de que muchos creyeron que se trataba de algo ‘armado’ para tapar la fuerte caída que sufrió Elías Montalvo.

“Dios es grande. Le pedí tanto a nuestro papá que me diera la oportunidad de volver a encontrarme con ella para pedirle perdón porque te lo mereces, porque eres una grande, porque te admiro, porque eres increíble, eres una mamá increíble, tienes una familia hermosa”, dijo la menor de las hermanas muy emocionada para Estás en Todas.

Por su parte, Melissa Loza también mostró su alegría y aseguró que no esperaba las conmovedoras palaras de Tepha. “Yo soy una mujer que ha pasado por muchas cosas, problemas muy duros que si no hubiese estado con el más grande no hubiera podido salir de eso”, dijo en referencia a su fe en Dios.

Asimismo, volvió a resaltar que el momento fue el adecuado. “No tenía que ser ni antes ni después, creo que ese momento tenía que ser hoy. Los tiempos de Dios son perfectos y acá estamos”, dijo la Diosa.

