La conductora de ‘Mujeres al mando’, Thais Casalino, espera la pronta recuperación de la presentadora de ‘América hoy’, Melissa Paredes, quien dio positivo al coronavirus.

“Ojalá que todo vaya bien para Melissa, sé que su hijita también ha dado positivo, la abrazo con todo mi corazón”, expresó Casalino.

¿Has tenido oportunidad de conocer Melissa?

La conozco como la conocen muchos, me parece que es una espectacular actriz, me encanta como mamá y su relación con su esposo. Más allá de competencias (por los programas que conducen), estamos en tiempos en que debemos aprender de la empatía y solidaridad, así que me solidarizo con ella mil veces.

¿Ustedes han incrementado las medidas de bioseguridad en el programa?

Nos cuidamos al máximo, nos hacemos pruebas todas las semanas. Andamos con mascarillas y alcohol, eso me ha permitido estar sin contagiarme durante este año y 7 meses. Sigo invicta, al igual que la gente de producción y otras conductoras del programa.

