La cantante Thamara Gómez aclaró que el lujoso departamento donde está viviendo actualmente es alquilado y negó tajantemente que tenga un ‘sugar daddy’, pues resaltó que jamás le ha gustado la vida fácil y que trabaja desde muy joven.

“Hace poco me hicieron una nota para el programa ‘En boca de todos’, a quienes les abrí la puerta de mi nuevo hogar, pero quiero aclarar que es un departamento que estoy alquilando momentáneamente, sin embargo, estoy ahorrando de sol en sol para comprarme mi propio departamento y sé que lo lograré a base de mi trabajo. Lo que sí me incomoda es que digan o especulen cosas que no son ciertas. Por el hecho que viva en Miraflores no quiere decir que tenga un ‘sugar daddy’. Jamás me ha gustado la vida fácil, todo lo que he conseguido o he logrado darle a mi familia ha sido a base de mi sacrificio y trabajo. Nunca le he pedido nada a nadie ni mucho menos he tenido que estirar la mano para que me den algo. Si hay chicas a quienes les gusta la vida fácil, pues es su vida, lo respeto y no soy nadie para juzgar a las personas, pero yo no soy así. Tengo la conciencia tranquila y puedo decir que no necesito de un ‘sugar daddy’ ni padrino para que me auspicie o pague mis cosas. Trabajo desde que tengo 12 años y apoyo económicamente a mi familia”, declaró Gómez.

De otro lado, aclaró que no desea volver a referirse a Pamela Franco y sobre su sonado ingreso a ‘Puro sentimiento’, pues prefiere invertir su tiempo en hacer música o dar que hablar por su talento.

“Lo que dije en su momento (sobre su salida de ‘Puro sentimiento’) fue mi verdad. Jamás se me ha visto involucrada en dimes y diretes ni mucho menos en enfrentamientos con las personas, así que me quiero mantener en esa posición. A mí se me preguntó por Pamela y yo solo respondí con mi verdad, sin embargo, es algo en lo cual no prefiero ahondar más por respeto a mis compañeros artistas y porque deseo estar concentrada 100% en mi carrera de solista. Deseo que la gente hable de mi música, de mi talento y de las grandes cosas que estamos preparando con la productora ‘Orellana Producciones’, con quien sigo trabajando arduamente para darle lo mejor a mi público”, comentó Gómez, quien aclaró que no tendría problema en compartir escenario con Pamela Franco.

“Ambas sabemos que el mundo de la televisión y artístico es pequeño, así que quizá coincidamos en algún momento y no tendría problema en compartir escenario o hasta tener un mano a mano en los escenarios con ella. Ambas somos talentosas, profesionales y tenemos mucho que dar a nuestro público. Tampoco tendría problema en saludarla pues no tengo problema ni con ella ni con nadie. Ante todo, la educación por delante. Le deseo todo lo mejor a Pamela, el rubro de la cumbia es grande, así que hay público para todas”, refirió.

A su vez, dijo que está contenta y sorprendida por la buena aceptación que continúa teniendo su tema ‘Borracha de amor’, que está disponible en todas las plataformas digitales.

“Estoy demasiado contenta por el cariño y respaldo del público. Iniciar el reto de solista no ha sido fácil, han sido años de mucho trabajo y sacrificios, sobre todo que no he necesitado de padrinos ni madrinas en mi carrera musical para llegar hasta donde estoy. Desde muy joven me he caracterizado por ser una mujer de retos y de cumplir lo que me propongo. Solo puedo decir a mi público que esto es el inicio de muchas cosas lindas y sorpresas que se vienen en mi carrera. Quiero hacer mucha música y que mi nombre suene por lo que hago arriba de los escenarios”, concluyó.





