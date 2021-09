A casi un mes de anunciar su lanzamiento como solista, la cantante Thamara Gómez celebra lo bien que le está yendo en esta nueva etapa artística y anunció que dentro de poco anunciará nuevas sorpresas, además, no pudo evitar pronunciarse sobre lo que se viene rumoreando desde hace unos días atrás y confirmó que su salida de ‘Puro sentimiento’ fue a raíz de enterarse que la pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco sería la nueva integrante y líder de dicha agrupación.

“Me siento más que feliz porque he empezado con pie derecho desde que me lancé con mi propio proyecto como solista y de la mano de ‘Orellana Producciones’. Mi reciente lanzamiento y tema ‘Borracha de amor’ ha sido un éxito, es más, hace unos días fue elegido como la canción más escuchada de la semana de ‘Radio Nueva Q’ y eso me llena de orgullo. Ahora estamos preparando nuevos lanzamientos, videoclips y toda una producción musical, así que se vienen videos y cositas muy lindas gracias a Dios”, expresó Gómez.

Por cierto, se dice que tu salida de ‘Puro sentimiento’ fue a raíz que te enteraste que la pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco sería la nueva integrante y líder de mencionada agrupación... ¿Es verdad?

Bueno, con respecto a lo de Pamela, sí tuvimos el conocimiento de su ingreso (al grupo), pero en mi opinión… creo que no va con el estilo del grupo ‘Puro sentimiento’, pero bueno… ya los dueños sabrán por qué lo hacen. Prefiero mantenerme al margen y enfocada en mi proyecto como solista pues me vengo preparando desde hace un tiempo de la mano de ‘Orellana Producciones’.

Se sabe que Christian Domínguez es uno de los dueños y socios de ‘Puro sentimiento’... ¿Crees que debió separar lo profesional con lo personal?

Christian es una persona a quien considero y estimo mucho. Él es grande y sabrá lo que es mejor para su empresa. Prefiero no opinar del tema, por un respeto a él como amigo y excompañero de trabajo. Le deseo lo mejor para Christian y su empresa, sobre todo en estos tiempos que todo está súper difícil.

¿Cómo te va en lo sentimental?

Actualmente estoy soltera, enamorada de mi música, enfocada en mis proyectos, hoy por hoy me he vuelto más selectiva, primero necesito conocer bien a la persona para que no pase lo que ya pasó con anteriores parejas, pero nada... no le cierro las puertas al amor, pero estoy más enfocada en mi música y proyectos.

Finalmente, hace unos días Milena Zárate dijo que no tendría ningún problema en grabar una canción contigo... ¿Aceptarías?

No tengo ningún problema con la Sra. Milena, todo lo contrario. En cuanto a grabar con ella a futuro... se podría conversar, no le cierro las puertas a nada ni a nadie en todo lo que sea musical. No tengo problemas con ninguna persona, estoy enfocada en crecer artísticamente y nada más.





