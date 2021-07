A sus 22 años, la cantante Thamara Gómez cuenta que se siente una mujer madura, reconoce que es de carácter fuerte y revela que ha recibido diferentes tipos de propuestas durante el tiempo que lleva trabajando en la música. Pese a ello, resalta que todo lo ha conseguido a base de su esfuerzo y que jamás estaría con un hombre por interés, pues lo importante es que la respete y tenga metas en la vida.

Asimismo, descarta que tenga una debilidad o jale con los futbolistas, a pesar de que dos de sus exparejas lo han sido, pero reconoce que cuando está en una relación es celosa, aunque no llega al extremo de ser tóxica.

Thamara, retomas tu carrera musical después de un descanso obligatorio por la pandemia. ¿Emocionada?

Sí. Vuelvo por todo lo alto, ya extrañaba esa adrenalina, así que estoy más que feliz de regresar a los escenarios, que se esté reactivando todo y de poder lanzar mi nuevo tema ‘Borracha de amor’.

Han sido meses complicados para el rubro de la música y tú eres el sostén de tu hogar. ¿Cómo hiciste para sustentar los gastos?

Para todo el mundo ha sido difícil, pero la diferencia es que los músicos no tuvimos apoyo de nadie. Algunas personas nos reinventamos, yo estuve vendiendo comida con mi madrecita en el norte y también productos de bioseguridad.

¿Desde qué edad trabajas?

Tengo 22 años y trabajo desde los 12. Soy el sostén de mi familia, apoyo a mi mamita y a mi hermano. Si mi familia está feliz, yo más. Por más que se me hayan presentado obstáculos no me he detenido por nada en el mundo, he luchado mucho desde niña, me siento más madura y ya no veo las cosas como antes.

¿En qué sentido crees que ha cambiado tu vida?

Me han cerrado las puertas, me han tratado mal, pero de eso aprendí, a ser mejor persona, antes era muy tímida y ahora ya me creo que soy artista. He podido mejorar en el canto porque Dios me dio el don, pero una tiene que perfeccionarlo. Me siento bendecida por papá Dios, tengo salud y a mi familia completa. Eso es mucho para mí.

Por cierto, muchas chicas del espectáculo han revelado que han recibido diversos tipos de propuestas. ¿Te ha pasado algo similar?

No te voy a mentir, sí me han escrito para comprarme desde unos zapatos o llevarme de viaje, pero no soy de esas personas, cada cosa que tengo lo he conseguido por mí misma. No he necesitado que alguien me dé algo, hasta mis calzones los he comprado con mi dinero. El único viaje que me he dado es a Cancún y me costó una millonada (risas).

¿Mujer de carácter fuerte?

Sí. Soy demasiado complicada, a mis 22 años me siento más madura que antes, soy una mujer de carácter fuerte, medio jodidita, pero también tengo mi lado amable y mi corazoncito.

Has comentado que estás ‘suelta en plaza’. ¿Te consideras una soltera codiciada?

No podría decirlo así, pero siempre están ahí los fans, siempre escriben y piropean, pero estoy soltera y enfocada en mi música.

¿Crees que no tienes suerte en el amor?

Tengo muchísimo amor de mi familia, de mi mamá, pero si una relación se termina es por algo y para adelante. De amor nadie se muere, siempre hay que terminar de la mejor manera.

¿Perdonarías una infidelidad?

No puedo decir que no porque cuando una persona se enamora es capaz de perdonar. No me ha tocado pasar por esa situación, pero si lo pasara no sé cómo reaccionaría.

¿Eres una mujer controladora?

Soy celosa, pero no soy de revisar el celular ni poner GPS, tal como he visto en algunos casos. Celosa es una cosa y tóxica es otra, no soy tóxica.

¿Hay galanes rondando por ahí?

Siempre hay, pero estoy enfocada en mi carrera musical y muy feliz conmigo misma. No le cierro las puertas al amor más adelante.

¿Qué debe tener el próximo hombre que llegue a tu vida?

Humildad como persona, que solo tenga ojos para mí, valores y que sea un chico con metas.

¿Y físicamente?

No importa el físico. Si te gusta te gusta.

¿Qué opinas de las chicas que están con hombres adinerados solo por interés?

Cada quien con su vida. Si a mí me ven con alguien que tiene sus monedas o con un mototaxista será porque me gusta y estoy enamorada. No me fijo mucho en ese tema (material), conmigo no va… billetera no mata galán.

Dos exparejas tuyas han sido futbolistas. ¿Es una debilidad o es que tienes jale con ellos?

No es eso. Los conozco por amigos en común y ya pues. Puede ser futbolista, cantante, chef o tener cualquier profesión.

¿Has tenido una relación tóxica?

No me ha tocado, gracias a Dios, pero tampoco aguantaría.

Constantemente tus fans te piden que tengas una cuenta de Onlyfans. ¿Te animarías?

No. Soy bien rochosa y tímida. Con las justas subo una foto, pero destaparme tanto no va conmigo.

¿Cómo te ves en unos años?

Sueño con una familia grande, terminar de construirle la casa de mi mamá, siendo feliz y teniendo salud.





AGRADECIMIENTO: ‘RÚSTICA DE PACHACAMAC’. Dirección: LT 14. Urb. Rinconada de Puruhuay, Lurín. Reservas: 998261100. Instagram: @Rusticahoteles





TE PUEDE INTERESAR: