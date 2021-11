Las sesiones de grabación de “Let it be”, último disco de The Beatles, son conocidas en la cultura popular como caóticas en cuanto a la interacción entre los integrantes. Los libros detallan la tensión y peleas entre el cuarteto de Liverpool en los estudios de Twickenham, lo cual precipitó su separación. Pero, ¿qué pensarías si un material inédito pudiese desmitificar ello? “The Beatles: Get Back” es el documental que podría cambiar la perspectiva de muchos seguidores.

“The Beatles: Get Back” es dirigido por Peter Jackson -reconocido director y productor de “El Señor de los Anillos”-, quien tuvo acceso a 60 horas de las sesiones de grabación del disco “Let it be” que estuvieron escondidas por varias décadas.

Esta producción resume dicho material y promete emocionar a sus seguidores desde el 25 de noviembre, fecha en que se estrena en Disney+. Una semana antes de su lanzamiento, Trome participó de la conferencia mundial en la cual estuvo el destacado cineasta para dar sus impresiones de este proyecto.

Un nuevo panorama de The Beatles

Peter Jackson quedó asombrado al ver la relación entre la banda en su estado natural: dentro de una sala de estudio. La interacción y risas entre el cuarteto de Liverpool provocó perplejismo para el cineasta.

“No podía creer lo que estaba viendo, a Paul componiendo Get back, era día a día, 22 días pasan, y obviamente George Harrison se va en un punto, las cosas están yendo mal, pero así es la vida, son los Beatles haciendo un proyecto ambicioso que se vuelve aún más ambicioso… pero los chicos son tan divertidos. No era lo que había escuchado o lo que tenía en mi cabeza por 30 ó 40 años, definitivamente no lo era”, aseguró.

“Mi percepción de cada uno de los miembros de la banda cambió y hubo cosas que me sorprendieron. John Lennon, por ejemplo. Porque está el Lennon de los 60, y el de los 70, el más activista, el enojado, el de Gimme Some Truth. Y ese no es el que vemos en este metraje. Acá está relajado, paciente, nunca levanta su voz. El John enojado acá no aparece para nada”, agregó Jackson.

Yoko Ono y su poca interferencia

Además, otro de los aspectos más rumoreados era la constante interferencia de Yoko Ono en las sesiones de The Beatles, de las cuales se decía que emitía su opinión generando fastidio entre los miembros. Sin embargo, Peter Jackson aclara eso tras ver aquel material inédito.

“La verdad es que ella está ahí porque ambos (con John Lennon) están enamorados y esto debe ser reconocido, es que ella no interfiere con lo que The Beatles están haciendo para Get Back (nombre original al disco que terminó llamándose Let It Be). Ella no se pone de pie después de tres ensayos para decir “Oh, creo que este solo debe ser más rápido”, ella nunca interfiere. Yoko está ahí, escribiendo, o está ahí con John, pero ni siquiera da una opinión sobre lo que ellos hacen”, remarca Jackson.

¿Cómo y dónde ver The Beatles: Get Back?

El documental estará dividido en tres partes y se estrenará el 25 de noviembre en Disney+. El periodo que abarca esta producción va desde enero de 1969, considerando desde las grabaciones en Twickenham Studios y Apple Corps, hasta el legendario concierto en la azotea de Apple Records -que será exhibido de manera íntegra en el documental-.

TE PUEDE INTERESAR