Cada vez faltan pocos días para que se estrene la serie de The Last of Us . Pedro Pascal y Bella Ramsey llegarán como los protagonistas de la producción inspirada en el videojuego para PlayStation. Acá te contamos todo lo que debes saber antes de su lanzamiento.

Se han revelado diversos detalles sobre el primer capítulo de la serie. Uno de los más relevantes es que este episodio durará 85 minutos.

Si se le compara con Game of Thrones: House of the Dragon , este duró 65 minutos, 20 menos que la serie inspirada en el videojuego de Naughty Dog.

¿Cuándo estrena The Last of us?

Este primer episodio está programado para que salga el 15 de enero de este 2023. Acá te dejamos la lista de los días de estreno de los demás capítulos de The Last of Us :

Episodio 1 — 15 de enero de 2023.

Episodio 2 — 22 de enero de 2023.

Episodio 3 — 29 de enero de 2023.

Episodio 4 — 5 de febrero de 2023.

Episodio 5 — 12 de febrero de 2023.

Episodio 6 — 19 de febrero de 2023.

Eepisodio 7 — 26 de febrero de 2023.

Episodio 8 — 5 de marzo de 2023.

Episodio 9 — 12 de marzo de 2023.

The Last of Us tiene a Pedro Pascal y Bella Ramsay de protagonistas.

¿A qué hora salen los capítulos de la serie de HBO Max?

Al igual que las otras grandes series de HBO Max, como House of the Dragon, los capítulos se estrenarán a las 8 p.m. en Perú, México, Colombia y Ecuador.

Esta serie se podrá ver de manera simultánea tanto en el canal de televisión de HBO como en el streaming HBO Max. En esta última, tendremos la opción de ponerlo en calidad 4K.