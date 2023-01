Desde su lanzamiento, The Last of Us viene siendo el nuevo fenómeno televisivo y de streaming. la producción de HBO ha acumulado millones de espectadores en cada capítulo y van aumentando con cada estreno.

Vale recordar que The Last of Us es un videojuego creado por Neil Druckmann en el que narra la historia de Joel y Ellie en un mundo post-apocalíptico.

Récord de espectadores de The Last of Us

Actualmente, The Last of Us solo ha lanzado tres episodios a través de HBO y HBO Max. No obstante, esto ha logrado que alcance grandes números de audiencia.

Durante su hora de estreno, logró conseguir este número de espectadores :

Primer episodio - 4.7 millones.

Segundo episodio - 5.7 millones.

Tercer episodio - 6.4 millones.

Según información de The Hollywood Reporter , la serie ha logrado un total de más de 21 millones de espectadores por episodios solo en Estados Unidos.

Así también, destacaron este hecho ya que en el mimo momento se viene desarrollando la NFL. Incluso, se ha dado a conocer que el final de temporada será durante la premiación de Los Oscars.

¿Cuándo se estrena el capítulo 4 de The Last of Us en HBO?

El próximo capítulo de The Last of Us saldrá al aire el domingo 5 de febrero a través de HBO y su plataforma de streaming a las 9 p.m. para Perú y Colombia.