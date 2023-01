A pesar de solo haber lanzado dos capítulos de su primera temporada, HBO ha confirmado que The Last of Us tendrá una segunda edición a través de su plataforma.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de HBO . En ella se puede observar un video de menos de 10 segundos con se confirma la segunda temporada y añaden “El viaje continúa” como descripción.

Del mismo modo, Neil Druckmann, creador del videojuego, citó la publicación de HBO y reveló que la parte dos del título será el argumento principal de la segunda temporada.

Part II —> HBO https://t.co/dJxiggcFDR — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 27, 2023

¿Cuándo saldrá la segunda temporada de The Last of US?

Por el momento, a pesar del anuncio de la segunda temporada, HBO no ha revelado una fecha exacta de cuándo saldrá esta nueva parte de la serie.

Así también, es importante recordar que la primera temporada sigue en curso. Hasta esta fecha, solo se han publicado dos capítulos de los nueve que están programados.

¿A qué hora estrenan los capítulos de The Last of Us?

Todos los capítulos de la primera temporada de The Last of Us son lanzados todos los domingos a las 9:00 p.m. en Perú y Colombia.