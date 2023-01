Sin duda alguna, The Last of Us ha sido uno los mejores estrenos que ha tenido HBO dentro de su plataforma de streaming y en su historia. Ahora, con su segundo capítulo, se ha revelado que ha roto récords de audiencia, pasando al recordado Game of Thrones .

Del primer a segundo episodio, la audiencia de la serie se ha incrementado. Esta noticia ha alegrado a los ejecutivos de la compañía que se ha vuelto en polémicas por la nueva administración.

The Last of Us es un éxito para HBO

Desde su estreno, The Last of US ha logrado acumular 5,7 millones de espectadores en total. Esto se traduce en un incremento del 22% con respecto a la cantidad pasada (4,7 millones).

En el caso de Game of Thrones, del primer al segundo episodio, pasó de 2,2 a 2 millones de espectadores. No obstante, para el final de temporada, subió a 3 millones.

Elli y Joel de The Last of Us.

Para la secuela, lanzada hace algunos meses, La Casa del Dragón, pasaron de 9,98 a 10,2 millones de espectadores en total.

Es importante recalcar que las cifras reveladas por HBO sobre la serie del videojuego están basadas en las noches de estreno. Por ejemplo, el primer episodio ha logrado crecer hasta 18 millones.

¿Cuándo estrenan los capítulos de The Last of Us?

Al igual que el primer episodio, HBO lanza los capítulos de The Last of Us todos los domingos a las 9 p.m. para Perú y Colombia. Estos se pueden ver a través de la plataforma de streaming o el canal de TV.