El canal AMC anunció que la ganadora del Emmy Julia Ormond (Gold Digger, Temple Grandin, Mad Men) se unió al elenco de “The Walking Dead: World Beyond”, la tercera serie del universo de The Walking Dead, actualmente en rodaje en Richmond, Estados Unidos, que se estrenará en la primavera del 2020.

“Estamos emocionados de que Julia se una a nuestro equipo. Estoy agradecida por el talento, la gracia, la inteligencia y el humor que ha aportado a nuestro set, nuestro programa y a este papel. Nosotros, y el público, somos muy afortunados de tener a Julia ayudando a dar vida a este nuevo mundo de The Walking Dead”, manifestó el cocreador Scott M. Gimple.

“Estoy muy emocionada de trabajar con el equipo de The Walking Dead. Me encanta -sobre todo- cómo escriben para las mujeres; un elenco encantador y talentoso; es genial volver a AMC”, manifestó Julia Ormond.

También se unirán a la serie, desde esta temporada y como personajes recurrentes, Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) como Lyla, una misteriosa figura que opera en las sombras en nombre de la causa en la que cree; Al Calderón (Step Up: High Water) como Barca; Scott Adsit (Veep, 30 Rock) como Tony; y Ted Sutherland (Fear Street, Rise) como Percy.

The Walking Dead: World Beyond se centrará en la primera generación criada en el apocalipsis zombie. Algunos se convertirán en héroes. Algunos se convertirán en villanos. Al final, todos sufrirán cambios para siempre: adultos y con identidades cimentadas, tanto buenas como malas. Producida y distribuida por AMC Studios, la serie es producida por los co-creadores Gimple y showrunner Negrete, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert y Brian Bockrath.