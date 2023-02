La muerte de Emel Atici ha conmovido a los seguidores de “Tierra amarga”. Lamentablemente, la actriz fue una de las víctimas mortales del terremoto de Turquía, que afectó a la población otomana el 6 de febrero del 2023.

Vale precisar que Atici fue hallada bajo los escombros de su vivienda, junto a su hija. Ambas vivían en la provincia de Adana, ciudad donde también se desarrolla la trama de la famosa telenovela turca.

El deceso de la intérprete es una de las 35,000 muertes confirmadas de la tragedia, por lo que afectó a los miembros del reparto de la serie de Antena 3.

¿Quieres saber qué dijeron? A continuación, te revelamos la reacción de los actores de “Tierra amarga” tras enterarse de la muerte de su compañera por el terremoto de Turquía.

¿CÓMO SE ANUNCIÓ LA MUERTE DE EMEL ATICI?

El pasado 10 de febrero, Tims & B Productions publicó un comunicado a través de la cuenta de Instagram de “Bir Zamanlar Çukurova” (título original del programa). En este, se confirmaba la partida de la artista.

“Estamos profundamente conmovidos por la pérdida de Emel Atici y su hija, Püryan Atici, valiosa actriz de nuestra serie de televisión, en el desastre del terremoto en nuestro país. A Emel Atici y su querida hija, a todos nuestros ciudadanos que perdieron la vida, Dios, expresamos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos”, se lee.

Como sabemos, Emel le dio vida a una querida amiga de Sermin en “Tierra amarga”. En ese sentido, fue presentada como una de las mujeres más ricas del pueblo, que compartía parte de su tiempo libre con la prima de Demir.

La producción de "Tierra Amarga" emitió un comunicado informando la muerte de la actriz (Foto: Bir Zamanlar Çukurova / Instagram)

LA REACCIÓN DE LOS ACTORES DE “TIERRA AMARGA” POR EL FALLECIMIENTO DE EMEL ATICI

1. Hilal Altınbilek

La protagonista del proyecto televisivo le dedicó unas tiernas palabras a la estrella fallecida. La recordada Züleyha Altun escribió: “Lo siento mucho, por todos, por todo. Nuestras condolencias”.

Hilal Altınbilek como Züleyha Altun en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

2. Yeliz Doğramacılar

Yeliz Doğramacılar interpretó a Füsun Arman en la ficción y se mostró muy conmovida despidiendo a su colega. “Lo siento mucho… No pude salvarte. Que tu lugar sea el cielo. No te gustaba tener frío… Espero que no te hayas enfriado debajo de ese cemento”, redactó.

3. Sibel Taşçıoğlu

Sibel Taşçıoğlu, quien le dio vida a Şermin Yaman, también fue parte de este homenaje. “Nuestra querida amiga Emel, que Dios tenga misericordia de ti. Que descanses en el cielo”, publicó.

La actriz Sibel Taşçıoğlu interpretó a Sermin en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

EL HOMENAJE A LA HIJA DE LA ACTRIZ EMEL ATICI

Como mencionamos previamente, la hija de la actriz falleció a su lado. Así, la universidad donde estudió Hande Püryan Atici le rindió tributo desde sus plataformas digitales.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Hande Püryan Atici, graduada del programa de Gestión de Transporte Aéreo Civil 2014-2015 de nuestra universidad, y de su madre, Emel Atici, en el terremoto. Como familia de la Universidad de Beykoz, deseamos la misericordia de Dios para nuestra graduada, querida Püryan, y su preciosa madre, y nuestras condolencias para su familia y fans”, puntualizó el centro educativo.